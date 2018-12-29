“中国制造2025”转弯？ 中国：只是规划非政策 中国官方开始淡化“中国制造2025”的宣传，传出是中美贸易战影响，中国被迫转弯。中国外交部发言人陆慷表示，外界对“中国制造2025”报道有误，“中国制造2025”只是个“规划”而非“政策”。他的这番解释引来猜想。

（中国‧北京29日讯）中国官方开始淡化“中国制造2025”的宣传，传出是中美贸易战影响，中国被迫转弯。中国外交部发言人陆慷表示，外界对“中国制造2025”报道有误，“中国制造2025”只是个“规划”而非“政策”。他的这番解释引来猜想。

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陆慷是在上周赴日本参加第五次中日外交部发言人磋商期间日本放送协会（NHK）专访，《观察者报》周六披露受访内容。

陆慷表示，中国会根据自身发展与国际形势的变化，不断对未来发展规划做出符合实际的改进。他强调，“这是很正常的事情，是否因中美谈判做修改，不一定有必然联系。”

针对中美贸易战进展，陆慷表示，明年3月1日后能否止战，将取决于共识的内容。如果中美能在平等基础上充份照顾彼此关切，达成一个建设性的方案，哪怕不能一劳永逸解决所有问题。

对于是否回应美方就知识产权问题提出的要求，陆慷则表示，保护知识产权符合中方自身利益，是一个Must，不是任何人的要求，而是中国改革开放过程中必须要做的事情。

关于网络安全问题，陆慷反指，包括棱镜门在内的美国自身行为，也应对国际社会有个交代。

另外，针对国际上指控中国发展“一带一路”，造成合作国家债务高筑。陆慷回应，中国5年来与140个国家和国际组织签署了合作协定。其中，有些发展中经济体传出债务问题，陆慷指出这与“一带一路”没有任何关系。他称，出现债务问题的经济体主要与全球经济基本面有关。