足球短讯‧祖科尔归根切尔西 前切尔西中场祖科尔回到老东家担任球会青训的教练。37岁的英格兰前球星祖科尔，曾在2003至2010年期间效力切尔西，他将负责执教切尔西18岁以下青年军以及发展队，同时还会进修教练课程。

（图：切尔西官网）

前切尔西中场祖科尔回到老东家担任球会青训的教练。37岁的英格兰前球星祖科尔，曾在2003至2010年期间效力切尔西，他将负责执教切尔西18岁以下青年军以及发展队，同时还会进修教练课程。在效力切尔西期间，他共随队赢得3次英超冠军。

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祖云前锋瓜德拉多膝伤

意甲豪门祖云杜斯前锋瓜德拉多因左脚膝伤接受手术，但球会没有透露这位哥伦比亚国脚几时伤愈复出，仅说明他的伤势以及复健计划。30岁的瓜德拉多共为祖云上阵75场，他是在本月12日欧冠杯小组赛对阵伯尔尼年轻人队时，不慎受伤。不过，瓜德拉多本赛季表现低迷，各赛事上阵16场仅打进1球。

米兰暂无意炒加图索

意甲传统豪门AC米兰的体育总监莱昂纳多．阿劳若表态，尽管球队本季表现依然未见好转，但球会暂无革除主帅加图索的计划。米兰近4轮联赛不胜，只得3和1负且0进球，各赛事已5场不胜，进1球失4球。这引起红黑军团球迷的不满。目前，米兰仅积28分，排名下滑至第6，落后欧冠杯区的拉兹奥3分，与领头羊祖云杜斯的差距多达22分。阿劳若庇护加图索说：“加图索是我们的主教练，我们并没有其他的计划。我们也没有联络这段期间任何传闻中的教练。”