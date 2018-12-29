揭中国人权宗教状况‧《寒冬》：45记者被捕 关注中国人权、宗教状况的杂志《寒冬》（Bitter Winter）周四报道，称至少已有45名供稿人及记者遭抓捕审讯，部份被控以触犯间谍罪和颠覆国家政权罪，其中一名拍摄新疆“再教育营”的记者更在被捕后至今下落不明。

（意大利‧都灵29日讯）关注中国人权、宗教状况的杂志《寒冬》（Bitter Winter）周四报道，称至少已有45名供稿人及记者遭抓捕审讯，部份被控以触犯间谍罪和颠覆国家政权罪，其中一名拍摄新疆“再教育营”的记者更在被捕后至今下落不明。

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《寒冬》网站今年8月被中国政府列为“境外敌对网站”后，多次受到骇客攻击，迄今至少有45名身处内地的供稿人及记者因为拍摄、采访迫害宗教自由、侵犯人权的新闻被抓捕，“通常被当局以“泄露国家机密”、“涉及境外势力渗透”等罪名予以关押和审讯”。

报道又指被抓捕的供稿人和记者部份被送到“法制教育中心”洗脑，又或遭到酷刑和虐待。有获释的记者透露，审讯期间警方恐吓他说：“你在中国就得遵守中国的法律，国家定你是违法的，你就是违法的。国家要想整死你就像是捏死一只蚂蚁一样。”另一名记者称，在中国境内采访非常危险，但他认为中国对信仰、人权的践踏，应该让世人皆知，并受到谴责和制止。

总部设在法国巴黎的无国界记者早前发表报告指，中国仍然是全世界囚禁记者最多的国家，估计有60人正被当局任意拘押。