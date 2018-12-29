菲南6.9级强震‧一度拉响海啸警报 菲律宾南部棉兰佬岛周六发生6.9级强烈地震，一度拉响海啸警报。目前暂未有伤亡报告。

（菲律宾‧马尼拉29日讯）菲律宾南部棉兰佬岛周六发生6.9级强烈地震，一度拉响海啸警报。目前暂未有伤亡报告。

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美国地质调查局（USGS）录得地震震央位于棉兰佬岛桑托斯将军城以东193公里，震源深度60公里。

太平洋海啸预警中心指出，震央300公里内可能有海啸威胁，菲律宾及印尼沿岸，以及太平洋岛国帕劳都属范围之内。但在地震发生2小时后，该中心称已经没有海啸威胁。

USGS最初录得地震震级为7.2级，其后下调至6.9级。

菲南地区民众称，地震持续了约1分钟，民众纷纷逃出建筑物，但目前未传出重大损坏报道。

桑托斯将军城一家酒店员工拉莫斯透过电话向路透社表示，当时他正在柜台，看到吊灯不断摇晃。他透露，酒店住客和员工一度撤离，之后返回。

印尼媒体报道，当地未传出损坏报告。

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印尼今年遭遇两次海啸袭击，9月苏拉威西岛的海啸夺走逾2000条人命。上周六巽他海峡一座火山爆发引发了海啸，造成426人丧生，7千多人受伤。

巽他海峡或再肇海啸

有学者研究相信引起海啸的“喀拉喀托之子”火山的卫星图片之后，发现火山于上周有三分之二崩塌，原本340公尺高的火山，现时只剩大约110公尺高，即大约1.5至1.7亿立方公尺的泥石，几乎一次过倾泻到海中，引起高达5公尺高的海浪，造成今次海啸，火山到现时仍然活跃。

印尼抗灾署表示，巽他海峡可能再有海啸，撤离大批民众，又建议一些居民搬走，不要再住在危险区域。