“先分割地契后缴地价”·工业区80厂商漂白请命 锡米山关东峇鲁工业区厂家公会要求雪州政府先让当地业者取得个别地契，再个别清还需缴地价，以完成拖延多年的工厂漂白程序。

关东峇鲁工业区厂家向王诗棋（右四）求助，盼雪州政府能先让他们取得个别地契，好让他们个别清还需缴地价，以完成拖延多年的工厂漂白程序。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影28日讯）锡米山关东峇鲁工业区厂家公会要求雪州政府先让当地业者取得个别地契，再个别清还需缴地价，以完成拖延多年的工厂漂白程序。

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无法把农业地转成工业地

该公会代表及厂家今日会晤行动党无拉港区州议员王诗棋时表示，厂家早在2006年开始参与漂白，惟多年来却因无法清还高达550万令吉的地价，而无法把农业地转成工业地，并分割个别地契给厂家。

他们说，当地有80名业者，若要向所有业者收齐上述款项，是非常困难的事。不如州政府先把地契分割给我们，再由各人偿还应缴的款额，相信至少会有80%的业者愿意清还该笔地价。

他们指出，他们早前与雪州行政议员黄思汉会面，并提出相同要求；但后者则表示，根据程序必须先偿还地价，才能进行下一步。

“多年来，我们都卡在这一关而无法进行漂白。这地段是农业地，原则上我们已经取得批准转换成工业地，只是地价方面，一直无法凑齐。”

业者仅能更新半年门牌税

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厂家们也说，在加影市议会方面，业者每次只能更新门牌税半年，且收费也较贵，让他们长期担忧随时被封厂。

他们指出，据他们向市议会了解，当地也有业者拖欠门牌税。

出席者还有加影市议员莉莉、关东峇鲁新村村长林天赐及该会前主席梁广东。

王诗棋：将收集意见助完成漂白

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王诗棋说，她会准备意向书给关东峇鲁新村工业区厂家公会，以收集80%厂家愿意在分割地契后缴交地价的承诺。

她指出，如果能够有80%或以上人数愿意作出保证，她就可以此向黄思汉提出厂家的要求。

她也促拖欠市议会门牌税的业者尽快清还，以免影响到漂白程序。

“我和莉莉会配合，协助厂家完成漂白。”

她说，当地已经是有30年历史的工业区，厂家也于12年前就申请漂白。