梳邦再也市会+瓜雪县会·明年起垃圾归它管 雪州子公司达鲁益山集团（KDEB）将从明年1月开始，在梳邦再也市议会及瓜拉雪兰莪县议会管辖区进行固体垃圾行政管理工作，其中梳邦再也市议会管辖区内就有65个收垃圾区域及62个清理区域。

祖古纳因（右九起）、南利、黄思汉、诺莱妮与梳邦再也市议员等人进行垃圾车移交仪式，并竖起拇指赞好。（图：星洲日报）

（雪兰莪．首邦市28日讯）雪州子公司达鲁益山集团（KDEB）将从明年1月开始，在梳邦再也市议会及瓜拉雪兰莪县议会管辖区进行固体垃圾行政管理工作，其中梳邦再也市议会管辖区内就有65个收垃圾区域及62个清理区域。

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截至目前为止，达鲁益山集团为雪州多个地方政府，包括八打灵再也市政厅、安邦再也市议会、士拉央市议会、瓜拉冷岳县议会、加影市议会、雪邦市议会、乌鲁雪兰莪县议会和沙白安南县议会提供垃圾管理服务。

明年挑战处理7千公吨垃圾

雪州行政议员黄思汉今日主持垃圾车移交仪式时指出，达鲁益山集团每天要处理雪州4000公吨的垃圾，明年则预计增至每日7000公吨，这是一大挑战。

“雪州境内仍存有不负责任的非法丢垃圾行为，尤其是在蒲种达迈乌达玛7、美兰迪（Pulau Meranti）、史里肯邦安、绍嘉纳太子城（Bandar Saujana Putra）边界地区，各区市议员必须加紧监督。”

他指出，目前达鲁益山集团拥有395辆垃圾车及479辆自卸垃圾车（Armroll），明年的垃圾车将增加超过400辆，自卸垃圾车也增至近500辆。

他说，随着移交新的垃圾车后，相信能解决垃圾车陈旧、经常故障、无法在狭窄路段川行的问题。

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“我也不要再听到员工不足或垃圾车损坏的理由；希望该集团为雪州人民提供最好的服务。”

出席者包括梳邦再也市议会主席诺莱妮及副主席莫哈末朱古纳因、达鲁益山集团垃圾管理有限公司行政主任南利。

黄思汉（右四起）与诺莱妮进行垃圾车鸣笛与挥旗仪式。（图：星洲日报）

诺莱妮：不仅是地方政府工作

照顾环境卫生居民有责

诺莱妮指出，她才从新加坡与柔佛新山回来，感叹梳邦再也市议会管辖区，甚至不比新山来得清洁。

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她说，垃圾管理不只是地方政府的工作，居民也有责任照顾地方的卫生整洁，往往市议会的承包商处理垃圾后，居民又随手抛垃圾。

“这是因为缺乏严格执法，新加坡之所以干净整洁，是因为法律严厉，迫使该国人民必须自律。”

她指出，达鲁益山集团明年起，为梳邦再也市议会管辖区内的住宅区、商业区、甘榜区和工业区执行垃圾管理与清洁工作，包括收拾固体垃圾、处理非法街招、割草、清理沟渠、打扫马路和清洁早市与夜市地点。