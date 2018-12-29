英超‧ 萨里呼吁球会留住王牌‧阿扎尔大勇追捕老鹰 切尔西明日在英超第20轮的伦敦德比中将客战“老鹰”水晶宫，放眼2连胜以力保前四的位置。

近况回勇的阿扎尔在伦敦德比战中，誓要助切尔西击败水晶宫，以巩固积分榜前四。（图：法新社）

（英国‧伦敦29日讯）“蓝狮”切尔西领队赛前呼吁球会好好留住王牌阿扎尔，肯定能达到振奋军心的效用。

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切尔西明日在英超第20轮的伦敦德比中将客战“老鹰”水晶宫，放眼2连胜以力保前四的位置。尽管水晶宫近况不俗，但他们在本季主场战绩欠佳，9轮只得2胜3和4负，蓝狮在近况回勇的阿扎尔加持下，胜望更高。

在经过19轮后，切尔西以12胜4和3负积得40分排第4，水晶宫则以5胜4和10负得19分排第14。

阿扎尔近4场各赛事进4球

目前在英超射脚榜上以10球排第3的阿扎尔（前译哈扎德），面对近三轮战绩不俗的水晶宫，必须靠队友的穿针引线和配合，以延续他近4场各赛事进4球的势头。水晶宫最近3轮取得2胜1和，包括打败莱斯特和曼市两支劲旅，上轮则踢和卡迪夫，近况看似回勇，但是由于该队在本季主场战绩和攻击力都远远不如切尔西，9轮主场仅攻进5球，恐难再上演屠龙记。

反观切尔西9轮客场6胜1和2负得19分，加上历史交手纪录13胜2和4负占优，蓝狮应可全取三分。

阿扎尔在周中成为切尔西历史上第10人攻进100球，不过，他上一次对水晶宫进球是在2015年5月。

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主帅萨里在昨日在赛前新闻发布会坦承，阿扎尔转会的传闻一直都存在，他呼吁球会：“如果我们要考虑未来，我们现在是时候解决问题了，我们需要留住阿扎尔。”

比利时国脚与蓝狮的合约剩下1年半就将届满，而他也表示直到赛季末才会考虑续约谈判的问题，而自世界杯表现高光以来，阿扎尔一直与皇马被联系在一起，有指西甲豪门饥渴签下阿扎尔。

蓝狮保四防追兵

切尔西除了要追赶托登罕（45分）和曼市（44分），也要提防第5名阿申纳（38分）以及第6名曼联（32分）追赶，以确保前四欧冠足联赛席位。

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西班牙籍中场佩德罗由于在对沃特福德时受伤被换出，所以明日应该不会上场。

萨里料会派出威廉和巴克利以搭档阿扎尔，莫拉塔虽重返训练，但是上场机会不大，另一前锋吉鲁首发机会也不大。在后防，克里斯滕森大腿受伤，将无缘上阵。

水晶宫的塞尔维亚中场米利沃耶维奇将是危险球员。