连续4年举办·1月19日一起“春约路跑” “2019年春约路跑”将于1月19日（星期六）欢乐登场，欢迎民众踊跃报名，一起体验这充满新春气息的路跑活动。

赞助商踊跃支持2019年春约路跑活动，左起为潘琇琳、童惠嫔、罗文艳、沈佩雯、李美玲、陈良德、黄保民、李俊健、郑克勤、刘威良、林金宗、陈思敬、方国雄及董学勤。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生28日讯）“2019年春约路跑”将于1月19日（星期六）欢乐登场，欢迎民众踊跃报名，一起体验这充满新春气息的路跑活动。

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这场配合2019星洲展销会举行的春约路跑，是由星洲日报、星洲电子报、GE Gift&Award及Oren Sport联办，当天早上7时在巴生Centro广场盛大举行，预计吸引逾3千人参与其盛。

料吸引逾3千人参与

从2016年起，连续4年举办的春约路跑，首开先河地以被誉为花中四君子的梅、兰、竹、菊作为奖牌主题，而明年则轮到“菊”为主题。

集齐四大名花奖牌的参加者，届时可以20至40令吉的价格，选购不同设计的奖牌框架，以拼成一个“大奖牌”收藏留念。若有者少了某一年的奖牌，也可以在现场以25令吉购得该奖牌来补齐全套。

刘威良：反应热路跑人数逐年增

GEGift&Award总监刘威良表示，春约路跑开放报名以来反应热烈，参与人数每年持续增加。

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他指出，比赛设有6公里男子公开组（18岁至39岁）、男子初级宿将组（40岁至49岁）、男子高级宿将组（50岁或以上）、女子公开组（18岁至34岁）、女子宿将组（35岁或以上）、男学生组（10岁至17岁）及女学生组（10岁至17岁）；3公里公开组欢乐跑（10岁或以上）。

1月5截止报名

“6公里每人收费35令吉，3公里每人收费30令吉，截止日期为1月5日。”

他说，届时还有多姿多彩的节目，计有财神爷派红包、华乐演出及幸运抽奖等。

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欲知详情或报名，可致电星洲日报巴生办事处（03-33433833）、GE Gift&Award（03-33713233）或mylifestyle（012-4140026）查询。

出席新闻发布会者包括永健市场（马）有限公司市场部高级经理方国雄、巴生CENTRO广场宣传及推广部经理沈佩雯、执行员童惠嫔、潘琇琳、本报隆雪区业务促进及开发副经理李美玲、高级主任罗文艳及主任杨明圆等人。

2019年春约的路跑T恤（右一），以亮粉色加黄菊图案作为设计。（图：星洲日报）

推广健康生活方式

张梅芳（中国银行巴生分行行长）

“中国银行积极关注社会动态，向年轻一代推广健康的生活方式，同时也融入当地社会，为社群奉献及提供服务。”

大家要快乐动起来

吴云云（马来西亚汉堡王主专营权公司市场营销总监）

“在现实繁忙的生活中，鲜少有机会与身边的人肩并肩一起奔跑迈向同一个终点。

春约路跑就提供这个机会，号召大家快乐动起来。”

现场提供服务

黄保民（大马医总秘书长）

“医总义诊团副主席陈良德及20名医师，将在现场为参加者提供朱琏针灸、骨伤推拿、拔罐及刮痧等服务。”

凑足4年“梅、兰、竹、菊”一套完整奖牌的参加者，可在现场购买框架拼成一个“大奖牌”，作为纪念收藏。（图：星洲日报）

Lay Hong赞助鸡蛋

陈思敬（Lay Hong集团营业代表）

“鸡蛋营养价值丰富，所以本公司赞助鸡蛋予此活动，让参加者补充营养，踊跃参与有益身心的运动。”

海鸥再次赞助

李俊健（海鸥企业广宣执行员）

“海鸥再次参与赞助此活动，鼓励年轻人在运动之余，也关注保健文化，成为生活中重要的一部份。”

三脚标参与赞助

董学勤（永健市场（马）有限公司高级市场执行员）

“春约路跑提倡健康生活，加强大众的健康意识，这与三脚标秉持推广健康生活的理念吻合，所以很高兴能够参与赞助这项活动。”

The Shepherdoo再响应

郑克勤（The Shepherdoo市场营销经理）

“农历新年来临前聚集数千人一起路跑，场面热烈及充满欢乐。为了回馈大众，公司今年继续加入赞助商阵容，以示支持。”