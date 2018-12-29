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2019年国际体育大赛

2018-12-29 16:47

2019年国际体育大赛

1月5日至2月1日 亚洲杯足球赛（阿联酋）
新赛季F1大赛车明年3月17日在澳洲站掀开帐幕。图为马赛地车队的5届世界冠军汉密尔顿。（图：法新社）

1月5日至2月1日    亚洲杯足球赛（阿联酋）
1月14日至1月27日    澳洲网球公开赛
2月14日至17日    德国站跳水大奖赛
2月17日    NBA全明星赛
2月27日至3月3日    世界场地脚车锦标赛（波兰）
3月1日至3日    相模原市站跳水世界系列赛
3月3日    东京马拉松
3月7日至9日    北京站跳水世界系列赛
3月10日    卡塔尔站世界摩哆车锦标赛
3月16日至17日    玻璃市田径公开赛
3月16日至19日    美国PGA高尔夫球锦标赛
3月17日    澳洲站F1大赛车
3月17日至24日    世青保龄球赛（法国）
3月23日至24日    大马全国田径公开赛
3月31日    巴林站F1大赛车
3月31日    阿根廷站世界摩哆车锦标赛
4月4日至7日    加拿大站跳水大奖赛
4月11日至14日    美国高尔夫球大师赛
4月12日至14日    美国站跳水大奖赛
4月14日    中国站F1大赛车
4月14日    美国站世界摩哆车锦标赛
4月15日    波士顿马拉松
4月17日至25日    亚青保龄球赛（马来西亚）
4月21日至24日    亚洲田径锦标赛（卡塔尔）
4月21日至28日    世界乒乓锦标赛（匈牙利）
4月22日至28日    麦德林站世界杯射箭赛
4月26日至28日    蒙特利尔站跳水世界系列赛
4月28日    阿塞拜疆站F1大赛车
4月28日    伦敦马拉松
4月28日至5月5日    大马保龄球公开赛
5月3日    多哈站国际田联钻石联赛
5月5日    西班牙站世界摩哆车锦标赛
5月6日至12日    上海站世界杯射箭赛
5月10日至12日    喀山站跳水世界系列赛
5月12日    西班牙站F1大赛车
5月17日至18日    吉打田径公开赛
5月17日至19日    伦敦站跳水世界系列赛
5月18日    英足总杯决赛
5月19日    法国站世界摩哆车锦标赛
5月20日至26日    安塔利亚站世界杯射箭赛
5月25日    上海站国际田联钻石联赛
5月26日    摩纳哥站F1大赛车
5月26日至6月9日    法国网球公开赛
6月2日    意大利站世界摩哆车锦标赛
6月2日    斯德哥尔摩站国际田联钻石联赛
6月5日至9日    欧洲国家联赛决赛圈（葡萄牙）
6月6日    罗马站国际田联钻石联赛
6月7日至9日    西班牙站跳水大奖赛
6月7日至7月7日    世界杯女子足球赛（法国）
6月9日    加拿大站F1大赛车
6月13日至16日    美国高尔夫球公开赛
6月14日至16日    意大利站跳水大奖赛
6月14日至7月7日    美洲杯足球赛（巴西）
6月15日至7月13日    非洲国家杯足球赛（埃及或南非）
6月16日    加泰罗尼亚站世界摩哆车锦标赛
6月18日至7月18日    中北美洲与加勒比海金杯足球赛（美国？哥斯达黎加）
6月21日至23日    埃及站跳水大奖赛
6月23日    法国站F1大赛车
6月28日至29日    尤金站国际田联钻石联赛
6月28日至7月7日    世界沙滩女排锦标赛
6月30日    奥地利站F1大赛车
6月30日    荷兰站世界摩哆车锦标赛
6月    美国NBA总决赛
7月1日至7日    柏林站世界杯射箭赛
7月1日至14日    温布顿网球锦标赛
7月5日    洛桑站国际田联钻石联赛
7月6日至28日    环法脚车赛
7月7日    德国站世界摩哆车锦标赛
7月12日    芳特维耶站国际田联钻石联赛
7月12日至28日    世界游泳锦标赛（韩国）
7月14日        英国站F1大赛车
7月18日至21日    英国高尔夫球公开赛
7月20日至21日    伦敦站国际田联钻石联赛
7月28日    德国站F1大赛车
8月4日    匈牙利站F1大赛车
8月4日    捷克站世界摩哆车锦标赛
8月11日    奥地利站世界摩哆车锦标赛
8月18日    伯明翰站国际田联钻石联赛
8月22日至30日    世界保龄球锦标赛（美国）
8月24日    巴黎站国际田联钻石联赛
8月25日    英国站世界摩哆车锦标赛
8月26日至9月9日    美国网球公开赛
8月29日    苏黎世站国际田联钻石联赛
8月31日至9月15日    世界杯篮球赛（中国）
9月1日    比利时站F1大赛车
9月2日至6日    世界射箭锦标赛（加拿大 ）
9月6日    布鲁塞尔站国际田联钻石联赛
9月8日    意大利站F1大赛车
9月15日    圣马力诺站世界摩哆车锦标赛
9月16日至22日    世界韵律操锦标赛（阿塞拜疆）
9月16日至25日    世界举重锦标赛（泰国）
9月20日至11月2日    世界杯橄榄球赛（日本）
9月22日    新加坡站F1大赛车
9月22日    阿拉贡站世界摩哆车锦标赛
9月22日至29日    亚洲杯女子篮球赛
9月22日至29日    世界公路脚车锦标赛（英国）
9月28日至10月6日    世界田径锦标赛（卡塔尔）
9月29日    俄罗斯站F1大赛车
9月29日    柏林马拉松
10月4日至13日    世界器械操锦标赛（德国）
10月6日    泰国站世界摩哆车锦标赛
10月12日    世界铁人三项锦标赛（美国）
10月13日    日本站F1大赛车
10月13日    芝加哥马拉松
10月18日至20日    世界杯女子乒乓赛（中国）
11月18日至24日    戴维斯杯网球赛（西班牙？法国）
10月20日    日本站世界摩哆车锦标赛
10月20日至30日    亚洲保龄球锦标赛（科威特）
10月25日至27日    世界杯男子乒乓赛（中国）
10月27日    墨西哥站F1大赛车
10月27日    澳洲站世界摩哆车锦标赛
10月    世界武术锦标赛（中国）
11月3日    美国站F1大赛车
11月3日    纽约马拉松
11月3日    马来西亚站世界摩哆车锦标赛
11月3日至11日    亚洲射击锦标赛（卡塔尔）
11月6日至10日    世界团体乒乓锦标赛（日本）
11月8日至11日    澳洲站跳水大奖赛
11月15日至17日    马来西亚站跳水大奖赛
11月17日    巴西站F1大赛车
11月17日    华伦西亚站世界摩哆车锦标赛
11月22日至24日    新加坡站跳水大奖赛
11月30日至12月10日    第30届东运会（菲律宾）
12月1日    阿布扎比站F1大赛车
12月1日至18日    世青乒乓赛（澳洲）
12月12日至15日    总统杯高尔夫球赛
（注：羽球赛将另外处理）

文章来源：
星洲日报‧体育‧2018.12.29

 
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