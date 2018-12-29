2019年国际体育大赛 1月5日至2月1日 亚洲杯足球赛（阿联酋）

新赛季F1大赛车明年3月17日在澳洲站掀开帐幕。图为马赛地车队的5届世界冠军汉密尔顿。（图：法新社）

1月5日至2月1日 亚洲杯足球赛（阿联酋）

1月14日至1月27日 澳洲网球公开赛

2月14日至17日 德国站跳水大奖赛

2月17日 NBA全明星赛

2月27日至3月3日 世界场地脚车锦标赛（波兰）

3月1日至3日 相模原市站跳水世界系列赛

3月3日 东京马拉松

3月7日至9日 北京站跳水世界系列赛

3月10日 卡塔尔站世界摩哆车锦标赛

3月16日至17日 玻璃市田径公开赛

3月16日至19日 美国PGA高尔夫球锦标赛

3月17日 澳洲站F1大赛车

3月17日至24日 世青保龄球赛（法国）

3月23日至24日 大马全国田径公开赛

3月31日 巴林站F1大赛车

3月31日 阿根廷站世界摩哆车锦标赛

4月4日至7日 加拿大站跳水大奖赛

4月11日至14日 美国高尔夫球大师赛

4月12日至14日 美国站跳水大奖赛

4月14日 中国站F1大赛车

4月14日 美国站世界摩哆车锦标赛

4月15日 波士顿马拉松

4月17日至25日 亚青保龄球赛（马来西亚）

4月21日至24日 亚洲田径锦标赛（卡塔尔）

4月21日至28日 世界乒乓锦标赛（匈牙利）

4月22日至28日 麦德林站世界杯射箭赛

4月26日至28日 蒙特利尔站跳水世界系列赛

4月28日 阿塞拜疆站F1大赛车

4月28日 伦敦马拉松

4月28日至5月5日 大马保龄球公开赛

5月3日 多哈站国际田联钻石联赛

5月5日 西班牙站世界摩哆车锦标赛

5月6日至12日 上海站世界杯射箭赛

5月10日至12日 喀山站跳水世界系列赛

5月12日 西班牙站F1大赛车

5月17日至18日 吉打田径公开赛

5月17日至19日 伦敦站跳水世界系列赛

5月18日 英足总杯决赛

5月19日 法国站世界摩哆车锦标赛

5月20日至26日 安塔利亚站世界杯射箭赛

5月25日 上海站国际田联钻石联赛

5月26日 摩纳哥站F1大赛车

5月26日至6月9日 法国网球公开赛

6月2日 意大利站世界摩哆车锦标赛

6月2日 斯德哥尔摩站国际田联钻石联赛

6月5日至9日 欧洲国家联赛决赛圈（葡萄牙）

6月6日 罗马站国际田联钻石联赛

6月7日至9日 西班牙站跳水大奖赛

6月7日至7月7日 世界杯女子足球赛（法国）

6月9日 加拿大站F1大赛车

6月13日至16日 美国高尔夫球公开赛

6月14日至16日 意大利站跳水大奖赛

6月14日至7月7日 美洲杯足球赛（巴西）

6月15日至7月13日 非洲国家杯足球赛（埃及或南非）

6月16日 加泰罗尼亚站世界摩哆车锦标赛

6月18日至7月18日 中北美洲与加勒比海金杯足球赛（美国？哥斯达黎加）

6月21日至23日 埃及站跳水大奖赛

6月23日 法国站F1大赛车

6月28日至29日 尤金站国际田联钻石联赛

6月28日至7月7日 世界沙滩女排锦标赛

6月30日 奥地利站F1大赛车

6月30日 荷兰站世界摩哆车锦标赛

6月 美国NBA总决赛

7月1日至7日 柏林站世界杯射箭赛

7月1日至14日 温布顿网球锦标赛

7月5日 洛桑站国际田联钻石联赛

7月6日至28日 环法脚车赛

7月7日 德国站世界摩哆车锦标赛

7月12日 芳特维耶站国际田联钻石联赛

7月12日至28日 世界游泳锦标赛（韩国）

7月14日 英国站F1大赛车

7月18日至21日 英国高尔夫球公开赛

7月20日至21日 伦敦站国际田联钻石联赛

7月28日 德国站F1大赛车

8月4日 匈牙利站F1大赛车

8月4日 捷克站世界摩哆车锦标赛

8月11日 奥地利站世界摩哆车锦标赛

8月18日 伯明翰站国际田联钻石联赛

8月22日至30日 世界保龄球锦标赛（美国）

8月24日 巴黎站国际田联钻石联赛

8月25日 英国站世界摩哆车锦标赛

8月26日至9月9日 美国网球公开赛

8月29日 苏黎世站国际田联钻石联赛

8月31日至9月15日 世界杯篮球赛（中国）

9月1日 比利时站F1大赛车

9月2日至6日 世界射箭锦标赛（加拿大 ）

9月6日 布鲁塞尔站国际田联钻石联赛

9月8日 意大利站F1大赛车

9月15日 圣马力诺站世界摩哆车锦标赛

9月16日至22日 世界韵律操锦标赛（阿塞拜疆）

9月16日至25日 世界举重锦标赛（泰国）

9月20日至11月2日 世界杯橄榄球赛（日本）

9月22日 新加坡站F1大赛车

9月22日 阿拉贡站世界摩哆车锦标赛

9月22日至29日 亚洲杯女子篮球赛

9月22日至29日 世界公路脚车锦标赛（英国）

9月28日至10月6日 世界田径锦标赛（卡塔尔）

9月29日 俄罗斯站F1大赛车

9月29日 柏林马拉松

10月4日至13日 世界器械操锦标赛（德国）

10月6日 泰国站世界摩哆车锦标赛

10月12日 世界铁人三项锦标赛（美国）

10月13日 日本站F1大赛车

10月13日 芝加哥马拉松

10月18日至20日 世界杯女子乒乓赛（中国）

11月18日至24日 戴维斯杯网球赛（西班牙？法国）

10月20日 日本站世界摩哆车锦标赛

10月20日至30日 亚洲保龄球锦标赛（科威特）

10月25日至27日 世界杯男子乒乓赛（中国）

10月27日 墨西哥站F1大赛车

10月27日 澳洲站世界摩哆车锦标赛

10月 世界武术锦标赛（中国）

11月3日 美国站F1大赛车

11月3日 纽约马拉松

11月3日 马来西亚站世界摩哆车锦标赛

11月3日至11日 亚洲射击锦标赛（卡塔尔）

11月6日至10日 世界团体乒乓锦标赛（日本）

11月8日至11日 澳洲站跳水大奖赛

11月15日至17日 马来西亚站跳水大奖赛

11月17日 巴西站F1大赛车

11月17日 华伦西亚站世界摩哆车锦标赛

11月22日至24日 新加坡站跳水大奖赛

11月30日至12月10日 第30届东运会（菲律宾）

12月1日 阿布扎比站F1大赛车

12月1日至18日 世青乒乓赛（澳洲）

12月12日至15日 总统杯高尔夫球赛

（注：羽球赛将另外处理）