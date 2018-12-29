澳网‧测量炎热定休息时间‧组委会新仪器防暑 澳洲网球总会周六发布文告宣布，2019年澳洲网球公开赛更新极端炎热政策，往后将根据新仪器测量炎热情况，以决定比赛中是否设立休息时间，而男选手也将获得10分钟休息时间。

（澳洲‧墨尔本29日讯）澳洲网球总会周六发布文告宣布，2019年澳洲网球公开赛更新极端炎热政策，往后将根据新仪器测量炎热情况，以决定比赛中是否设立休息时间，而男选手也将获得10分钟休息时间。

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为了应对澳网举办期间炎热气侯，主办方于1998年推介极端炎热政策，但该政策备受球员批评罔顾个人健康与安全，因此不时得作出更动。

仪器分5级

在悉尼大学热学专家开发研究下，澳洲网球总会将在2019年澳网应用新的“热压度量计”。该仪器分为5级，1级为“适合打球的环境”，第4级时男单赛事将于第3盘或前3盘比赛中增设10分钟休息时间。当达到第5级时，裁判可暂停开放式球场的比赛，而3座封闭式球馆，分别是罗德．拉沃竞技馆、玛格丽特体育馆和墨尔本综合体育馆则将关闭顶棚。

在同一政策更新下，轮椅网球选手也将有15分钟休息时间，而女选手在更新前已有10分钟休息时间球权利。