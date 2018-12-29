明年印泰菲选举成焦点 509大变天，希盟捣毁国阵60多年的政治根基，实现大马史上首次政权轮替，注定成为东南亚年度最重大的政治事件。明年，我国两大邻国印尼和泰国都即将迎来至关重要的大选，而在南海另一方的菲律宾也将举行中期选举。

509大变天，希盟捣毁国阵60多年的政治根基，实现大马史上首次政权轮替，注定成为东南亚年度最重大的政治事件。明年，我国两大邻国印尼和泰国都即将迎来至关重要的大选，而在南海另一方的菲律宾也将举行中期选举。

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印尼政局离不开宗教争议

印尼奉行世俗主义，其温和与中庸的社会让这个全球最大穆斯林国家成为多元化国家的典范。不过，近年来该国的宗教保守主义和极端势力日趋崛起，威胁印尼多元化社会的和谐。

印尼将于明年4月举行总统选举，由寻求连任的佐科威对上前军头普拉博沃。前者以务实作风及致力基础建设，广泛赢得民心。不过，印尼经济陷入低迷，加上面对企图阻断他连任之路的谣言与假新闻，导致他连任困难重重。今年8月，他宣布让来自保守派的亚明为他的副总统候选人，反映出一向走中庸开明路线的他不得不向政治现实低头。

自上届总统大选败给佐科威后，普拉博沃就暗中一直招兵买马。巧合的是，雅加达前省长钟万学事件让他逮到东山再起的机会。钟万是雅加达首位华裔基督教徒省长，任内大力推动改革，形象清廉、作风硬朗，深得民心。无奈他被保守派指亵渎《可兰经》，导致他争取连任失败，还落得被判入狱的下场。这起事件被视作保守阵营的一大胜利。

另外，印尼半年内三度发生致命地震和海啸，反对派趁机煽风点火批评佐科威的施政，升高后者的政治风险。天灾本应被视作意外，无关“天意”，但减灾署曾多次误判，导致民众错过疏散的黄金时间，引发严重灾情，佐科威政府责无旁贷。天灾加上人祸，势必引发民愤，冲击佐科威选情。

距离总统选举还有4个月，钟万学会否复出、保守与极端阵营选前如何借题发挥，以及佐科威能否继续捍卫印尼包容社会，都是本届选举的焦点。

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泰国姗姗来迟的大选能否还政于民？

泰国选委会本月宣布，将于明年2月24日举行全国大选。军政府今年11月宣布解除政党活动禁令，本应被视作重返民主体制的正面讯号，但军方去年通过修宪，扩充法庭权力，放低弹劾民选领袖的门槛……这一切，都是军方巩固政治影响力之计。

泰国军方在2014年5月叛变取得政权后，大举压制反对力量，多次延宕大选时间，让泰国政体处于“假民主”的状态。

近年来，军方透过对国会的控制，加上一系列的民粹竞选策略，包括通过药用大麻合法化及向民众派红包试图笼络民心，令文人政党陷入不利局面。

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今次的选举是测试前首相塔辛与胞妹英叻在泰国的影响力，以及塔辛家族与军方、王室建制派间的角力。不过，以塔辛为首的为泰党和前首相阿比希领导的民主党至今仍未表态将参选。

随着塔辛多年流亡海外，加上英叻被判滥权渎职罪名成立后畏罪潜逃后，泰国第一大党为泰党目前陷入群龙无首的困境。不过，该党基本上只需将塔辛兄妹的遭遇描绘成政治迫害的受害者，再推出一系列有利农民的竞选承诺，即可乘势捞取选民支持；相比之下，民主党缺乏显著的政治议程，处境较为被动。为泰党的支持者大多为受教育程度较低的农民和贫困阶级的选民，势力范围位于北区；民主党则在市区和中产阶级较为受落。

本届选举另一大看点在于，甫成立的“未来前进党”能否成为泰国第三势力，甚至突破为泰党和民主党长期垄断泰国政局的格局。年仅39岁的党魁塔纳通是泰国高峰集团CEO之子，这名高富帅搭档年轻讲师出战明年的选举，对厌倦长期政治斗争、年轻选民是一个不错的选择。

值得一提的是，本届选举是自已故泰王普密蓬2016年驾崩以来的第一场选举。随着这名在国内享有至高无上地位的君主的离世，一旦泰国社会在选举后出现分裂，新泰王哇集拉隆功能否团结人民还是个未知数。

无论政权花落谁家，文人政府都必须为选后会否再冒出大规模示威或暴力事件做好准备，避免军政府再次以“恢复社会秩序”为由发动政变夺权。此外，新政府接手的烫手山芋还包括泰南分离主义、经济低迷、天灾等问题。

许多泰国民众希望借由这次选举恢复国家的民主体制，重振泰国为东南亚第二大经济体的昔日光辉。

马可斯家族放眼再叱吒风云

菲律宾中期选举落在5月13日，普遍被视为是总统杜特尔特表现的“期中考试”。参议院、众议院、和下级政府部门职位进行改选。杜特尔特与中期选举无直接关系，但参议院的席位分配将决定杜特尔特施政。

今次选举的看点落在前独裁者马可斯家族身上，其家族多名成员早前已登记参选，当中最受瞩目的非89岁马可斯夫人伊美黛莫属。她将搭档外孙，在丈夫马可斯家乡北伊罗科斯省竞选省长一职。其女儿、现任省长艾米艾米则寻求更上一层楼，转战参议员一职。

值得一提的是，马可斯之子小马可斯曾在2016年竞选副总统一职，惟最终败北，但期间已成功累积大量人气，影响力有增无减。因此，本届选举或将决定马可斯家族未来能否重返马拉坎宫的命运。