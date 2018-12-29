新政府新计划‧东运会第一大考 大马在去年靠主场优势以145金压倒性优势第2次夺得全场总冠军，泰国和越南各以71金和59金分居第2和第3，如今大马只订下前三的目标，在新政府的领奖台计划改革下，大马能否实现目标，备受关注。

大马在2017年吉隆坡东运会第二次勇夺全场总冠军，但是明年若能在菲律宾东运会晋级前三就已属不俗。

（雪兰莪‧八打灵再也29日讯）大马在踏进2019年的最大挑战，无疑是在菲律宾上演的第30届东运会，大马不敢奢望捍卫全场总冠军，最新目标从原本的93金降至只寄望争取63至79金，若能实现前三，已属不俗。

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大马在去年靠主场优势以145金压倒性优势第2次夺得全场总冠军，泰国和越南各以71金和59金分居第2和第3，如今大马只订下前三的目标，在新政府的领奖台计划改革下，大马能否实现目标，备受关注。

东运冲击前三有难度

自从1977年起改称东运会后，大马得过3次全场第二（1989年吉隆坡、1999年汶莱、2007年呵叻）和一次全场第3（1997年雅加达），显示大马在外国东运会只有4次位居前三，加上身为东道主的菲律宾每次都位居前三（1981年第3、1991年第2和2005年全场总冠军），面对历届霸主泰国、田径和游泳有强大实力的越南及印尼的环伺下，大马即使要实现前三的目标，任务艰钜。

按照目前的发展形势，泰国无疑是全场总冠军的大热门，而第二和第三将由菲律宾、越南、大马和印尼四强争夺。

东京奥运入选赛开始

跳水面临风起潮涌

除了笫30届东运会是大马运动员在明年的大考，备受注目的东京奥运入选赛也将在明年五月开始，大马奥运奖牌希望项目包括：羽球、跳水和场地脚车，选手的表现，也成为国人的焦点，因为这三项共在上届里奥为大马挣得4银1铜。

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尤其是大马跳水队在经历风波的一年后，明年一月能否顺利请来中国教练，协助大马精英选手备战东京奥运入选赛，也是大马运动爱好者所关心的课题。

世界冠军张俊虹明年将伤愈复出，她与潘德莉拉在双人高台跳水的表现，将影响两人争取东京奥运参赛门票。俊虹与小潘是上届里奥的银牌得主。

亚洲杯足球赛1月掀战在俄罗斯世界杯今年落幕后，明年亚洲足坛最受注目就是亚洲杯足球赛，共有24队参加明年1月5日至2月1日于阿联酋展开，澳洲在上届决赛加时以2比1打败韩国首次夺冠，今次能否顺利卫冕，也成为亚洲足球迷的焦点。

除了东运、东京奥运入选赛和亚洲杯足球赛，明年国际体育大赛对大马而言，属于较平淡的一年。

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