紫盟羽球联赛‧文宏御宇发威建功‧蒲种联军力挫甲洞 寻求卫冕的蒲种联军，昨晚在一场重演上届决赛的2018/19SS紫盟羽联中以11比8力挫甲洞，走出节礼日不敌安邦再也的阴影。

陈文宏（右）与张御宇周五在SS紫盟羽球联赛对甲洞的卢敬尧与杨博涵，以3比1胜出，助该队以11比8胜出。（照片来源：紫盟羽联提供）

（雪兰莪‧赛城28日讯）寻求卫冕的蒲种联军，昨晚在一场重演上届决赛的2018/19SS紫盟羽联中以11比8力挫甲洞，走出节礼日不敌安邦再也的阴影。

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上季在云顶云星剧场举行的总决赛中，蒲种联军以10比8力挫甲洞夺下总冠军。

伊丽娜：蒲种仍不够强大

虽然获胜，但是蒲种联军仍不满意，该俱乐部领队伊丽娜在赛后表示，她有点失望，因为竟让对手在男双、混双和男单中偷得分数。这证明了蒲种联军目前尚不是十分强大。

在首场比赛中，甲洞的两届全国冠军林志咏以11比4、11比7、11比5轻取吴业振，助球队先拔头筹。蒲种联军女单何艳美则以11比6、11比9、1比11、11比9击退香港的杨芯宜，蒲种暂以3比4落后。

随后，蒲种联军的前国手陈文宏与张御宇发威，以11比6、11比8、10比11、8比6力克甲洞的台湾组合卢敬尧与杨博涵，助蒲种联军反超比分。

柳莹助取分

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吴柳萤与邓俊文继续给力，在混双中以11比4、8比11、11比10、11比4打败阿里夫与谢宜茜组合，为蒲种联军以9比6取得领先。

香港的李卓耀在最后一场遭宋濬洋以11比5、10比11、11比8、9比10逼平，蒲种联军笑到最后。

在早前的比赛，不败之师安邦再也在没有球星的坐镇下，艰辛地以10比9险胜紫盟羽联新贵地不佬，豪取四连胜。

在世界一哥桃田贤斗和世青赛冠军吴堇溦的缺阵下，安邦再也仍靠陈炳顺与赖洁敏及男单李梓嘉取分，确保胜利。