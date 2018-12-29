中国东盟关系晋提质升级成熟期 即将过去的2018年，不仅是中国－东盟建立战略伙伴关系15周年，同样也因一系列重大事件而成为中国－东盟关系发展历史上具有重要意义的一年，表现为双方在各领域的合作提质升级、更加务实。中国—东盟关系已进入提质升级成熟期。

即将过去的2018年，不仅是中国－东盟建立战略伙伴关系15周年，同样也因一系列重大事件而成为中国－东盟关系发展历史上具有重要意义的一年，表现为双方在各领域的合作提质升级、更加务实。中国—东盟关系已进入提质升级成熟期。

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在高层交往方面，2018年，中国国家主席习近平对文莱和菲律宾进行了首次国事访问；国务院总理李克强先后到访柬埔寨、印尼和新加坡；寮国人民革命党中央总书记、国家主席本扬、马来西亚新当选首相马哈迪对中国进行了访问。此外，中国与东盟国家领导人在不同国际场合进行了会见。

中国社会科学院东南亚研究所副所长许利平认为，2018年中国和东盟领导人双边高层交往的良好互动具有特殊意义。他说，今年中国国家领导人对东盟国家的双边访问的密度超过历史以往任何一个时期，中国－东盟之间的多边高层交往也很频繁。这体现出中国－东盟合作日益密切，合作不断走向深化，中国－东盟关系迈入了新阶段。

今年是中国－东盟建立战略伙伴关系15周年。李克强总理5月对东盟秘书处进行了历史性访问，为双方关系下一步发展勾画了蓝图。11月，李克强与新加坡总理李显龙在新加坡共同主持了第21次中国－东盟领导人会议暨庆祝中国－东盟建立战略伙伴关系15周年纪念峰会。中国与东盟通过《中国－东盟战略伙伴关系2030年愿景》，中国成为第一个与东盟就中长期关系发展做出远景规划的对话伙伴国。

许利平认为，《中国－东盟战略伙伴关系2030年愿景》对未来双方深化合作提供了方向和指针。中国—东盟决定构建以政治安全、经贸、人文交流三大支柱为主线，多领域合作为支撑的合作新框架，为未来的深化合作提供了抓手和基础。

在政治互信方面，在8月举行的东亚系列外长会上，中国与东盟国家就“南海行为准则”形成单一磋商文本草案，这是“南海行为准则”磋商取得的新的重大进展。许利平认为，这对于南海局势向稳向好不断巩固具有重要意义。这证明了中国和东盟有能力、有信心解决彼此间的分歧，为中国－东盟在战略领域深化合作奠定了一个非常好的氛围和基础。

10月22日，中国－东盟“海上联演－2018”演习在广东湛江举行，这是中国与东盟第一次组织海上联合军事演习，也是东盟首次与单一国家开展联合演习。许利平指出，这次联合演练和以往的演习的不同之处在于，以往的海上演练多是双边的，而这一次是多边的，体现出中国－东盟的政治互信加强，在传统安全领域的合作更为深化。

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2018年，中国与东盟的次区域合作取得新进展。澜湄合作第二次领导人会议在金边举行，推动澜湄合作从培育期顺利迈向成长期。同时中国提升了同东盟东部增长区的合作，11月26日，中国－东盟东部增长区合作首次部长级会议在文莱召开。许利平认为，中国和东盟东部增长区的合作今后将会步步深入。

在经贸合作方面，截止今年10月，东盟对华投资新设立企业1382家，同比增长34.6%。中国与东盟贸易总值为3.18万亿元人民币，增长13.7%，占中国外贸总值的12.7%。在中国的前三大贸易伙伴（欧盟、美国、东盟）中增速最快。双方的双向直接投资累计超过2200亿美元。

2018年是中国－东盟创新年，中国－东盟在经贸领域的合作呈现了很多新的亮点。中国现代国际关系研究院东南亚大洋洲研究所东南亚问题学者宋颖慧认为，中国和东盟在跨境电商以及智慧城市等领域展开的合作，正在成为推动中国－东盟贸易提质升级的助推器，开拓了双方经贸合作的新空间。

在人文交流方面，2018年中国与东盟的双向人员往来有望突破5000万人次，双方确定2019年为中国—东盟媒体交流年，扩大教育、旅游、青年等领域沟通与合作，促进中国和东盟国家民心相通。宋颖慧认为，人文交流对于政治关系还是经贸合作都起到明显的基础性的支撑作用。创新、人才、青年这些是人文交流的关键词。