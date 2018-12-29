获大马彩捐款18万·根登华小提升设施 在大马彩公益金计划下，根登华小获得18万令吉捐款，提升校内多种设施和加设避雷针，解决雷雨频频破坏电子和数码课室器材的问题，使莘莘学子得益。

从礼堂到食堂的走道加盖后，往后即使刮起大风雨，学生亦可到食堂用餐。（图：星洲日报）

（雪兰莪．轰埠28日讯）在大马彩公益金计划下，根登华小获得18万令吉捐款，提升校内多种设施和加设避雷针，解决雷雨频频破坏电子和数码课室器材的问题，使莘莘学子得益。

广告

该校董事长云大栋指出，全部提升和建设工程已在11月杪完工。

“校前加建大型遮雨棚，为师生还有家长挡风遮雨。

此外，从礼堂至食堂的走道亦加盖，让学生在雷雨交加之际也有瓦遮头。乒乓球室漏水的屋顶翻新，校园草地和停车场也篱笆分隔起来，避免发生交通意外，危及学生。”

他说，根登区经常下雷雨，每当被闪电击中，校内的各项电子设备便出现损坏，让三机构为了更换器材的昂贵费用而感到忧心。

“校内的电脑伺服器、投影机、电子器材往往在下过雷雨后出现毛病，尤其是数码课室的教材一旦损毁便会影响学生的课业，也使我们的开销增加。”

云大栋是在早前联同校长陈秀霞、大马彩公益金计划高级专案经理林金水及经理叶美妤，巡视校内各项已提升完毕的设施后，这么告诉《大都会》社区报记者。

广告

据了解，该区同样获得补助的有轰埠华小、万挠三育华小、煤炭山集群华小以及士拉央华小。

屋顶漏水的乒乓球室被翻新，让学生可以风雨无阻的练习和锻练身体。（图：星洲日报）

叶美妤：将续为华小提供援助

根据叶美妤表示，全国仍有80余间华小急需补助，因此，公益金计划将继续履行任务，为华小提供援助。

“我们是依据学校的申请和需求提供数额不一的援助，最高曾拨出百万建造新校舍。除了华小，我们也提倡有教无类的理念，同时为印小提供帮助。”

广告

此外，云大栋补充，根登华小是通过时任马华雪州联委会主席的拿督林祥才提出申请和获批。

“此项计划虽然始于国阵时期，但却对华小帮助良多，呼吁当今政府继续给予支持，使华社真正受益。”