林国荣发文赞敦马·遭首相女儿玛丽娜打脸

(雪兰莪.八打灵再也29日讯)马来西亚林国荣创意科技大学创办人丹斯里林国荣教授发文称赞首相敦马哈迪,却遭首相女儿玛丽娜打脸。

林国荣教授日前在推文写道,“首相敦马哈迪绝对正确,我们只需将所有心思放在更大的目标,以实现成为一个伟大的国家。”

玛丽娜随后贴文说,“请停止!去年你在哪里?是谁让我爸闭嘴以保住他的威望?若不是希盟胜选,你会在开斋节不请自来上门道歉吗?”。

Do stop it @limkokwing! Where were you last year? Who was it who told Dad to shut up to ‘preserve his legacy’? If PH hadn’t won, would you have snuck into our house uninvited at Raya to apologise? Just stop it.