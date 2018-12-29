黄十林1月12及20日开讲．分析2019年风水运程 由马来西亚易经风水总会总会长黄十林主讲、征阳集团呈献、星洲日报为媒体伙伴的流年风水运程讲座将在2019年再度回归。

罗文艳（左起）、陈鼎翰、龚凯民、邱美聪、林晓晴及丘壁珺呼吁大众踊跃出席流年风水运程讲座。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也28日讯）由马来西亚易经风水总会总会长黄十林主讲、征阳集团呈献、星洲日报为媒体伙伴的流年风水运程讲座将在2019年再度回归。

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此次的讲座名为“金猪报喜，富贵吉祥”，旨在与大众分享12生肖运程分析及流年居家风水分析等资讯。

首场讲座于2019年1月12日，下午2时至5时在实达阿南Sunsuria Forum 7th Avenue商业中心举办；第二场讲座则于2019年1月20日，下午3时至5时在雪邦征阳城庆典广场（Sunsuria City Sales Gallery）进行。

值得一提的是，有关讲座地点各别为征阳集团的发展项目地区，出席者除了能聆听讲风水讲座之余，也能知悉及了解该集团的发展项目。

入场免费讲座会入场免费，首150名报名参与的人士可获赠《黄十林开运通2019》书籍。

欲报名者，可浏览链接（https://bit.ly/2Bn8U3n）或致电征阳集团（018-7750777或011-16221931）。

黄十林指出，他将在讲座中与大家分析2019年十二生肖运程吉凶、家居风水开运化煞法、猪年大马国运、房地产与经济趋势分析等。

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他说，马来西亚有天时地利的优势，连中国一带一路计划都重视在大马国内的延伸，国内发展迅速且显而易见，未来必定能让人眼前一亮。

“风水有三元九运之说，九运大利南方的马来西亚，而2024年立春是九运的开始，剩下的5年，大马人应该把握机会，未雨绸缪，迎接大局势和大改变的到来。”

龚凯民：盼成集团每年品牌活动

征阳集团拓展合作总监龚凯民在新闻发布会上说，风水不是盲目的迷信，是中国一门结合气象、地理、人文、时辰和人类活动的科学，能通过风水的研究和分析对事态做出最好的准备。他表示，去年与黄十林合作的风水讲座十分成功，今年已有不少业主和客户来电咨询该讲座详情。

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黄十林：我将在讲座会上分享2019年十二生肖运程吉凶及猪年大马国运等资讯。小图为首150名报名参与讲座者可获赠送一本《黄十林开运通2019》。（图：星洲日报）

厦大分校坐落征阳城

“有关讲座有望成为该其集团每年的品牌活动，让黄十林陪着征阳城的成长和业主的发展。”

他透露，征阳城（Sunsuria City）占地525英亩，是吉隆坡国际机场快铁（ERL）的第一站，仅需7分钟就可抵达。

“厦门大学马来西亚分校就坐落在征阳城中心，征阳城里的Bell Avenue商铺和商业街，就在厦门大学马来西亚分校正大门前，预计明年第二季度就会陆续开业。”

他说，加上未来落成的征阳华文小学附近的双层商铺，以及街道的艺术走廊，该区将被打造一个具有休闲和艺术特色的商业环境。

此外，征阳集团销售总经理邱美聪说，Sunsuria Forum是一项位于实达阿南的综合性发展项目，占地15英亩，第一期的零售办公楼已经竣工，而第二期的项目目前正开发当中，内有家居办公楼（soho）、服务式住宅及公司办公等的3座大楼，预计未来3至4年将会建成。

她也说，据当地的居民告知，实达阿南在未来10至20年是个“聚宝盆”地区，在当地发展的人士运势不错，发展顺利。

在场者尚有星洲日报《大都会》主任陈鼎翰、高级主任（隆雪）罗文艳、征阳集团市场部高级经理林晓晴及市场部行政人员丘壁珺。