NBA‧没詹皇真不行‧快艇撞翻湖人 湖人在第3节一度以70比60领先，但是较后陷入低迷，最终以输11分败北。

新奥尔良鹈鹕前锋安东尼戴维斯（23）在28日美国NBA职业篮球赛中个人投进48分，助该队以114比112大逆转险胜达拉斯独行侠。（图：美联社）

（美国‧洛杉矶29日讯）缺少詹皇的洛杉矶湖人，周五在美国NBA职业篮球常规赛中，再次丢失双位数领先的优势，最终以107比118不敌同城对手洛杉矶快艇。

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湖人浪费领先双位数优势

湖人在第3节一度以70比60领先，但是较后陷入低迷，最终以输11分败北。

詹姆斯和隆多同样缺勤，库兹玛投进24分、英格拉姆17分、鲍尔获19分及哈特12分，但是都无助于阻止湖人吞下败绩。

快艇能扭转劣势，主要是从第3节末段到第4节初段，快艇打出一波22比0的高潮，成为胜出的转捩点，助该队获2连胜。

替补出场的威廉姆斯投进本季新高36分，11罚球全进，另一替补哈雷尔12分，加里纳利得19分、哈里斯9分及布拉德利获8分。

戴维斯砍48分助鹈鹕险胜

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安东尼．戴维斯个人独取48分抓下17个篮板，助新奥尔良鹈鹕以114比112险胜达拉斯独行侠，结束了5连败的颓势。

另两位鹈鹕得分主力是兰德尔22分和霍乐迪18分。

独行侠靠东契奇拿下34分，巴恩斯21分及史密斯得14分，老将诺维茨基替补上场，拿下本季最高分11分。

魔术变走暴龙榜首

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奥兰多魔术主场以116比87轻取东部领头羊多伦多暴龙，其中乌切维奇拿下了30分、20个篮板，结束了4连败。

暴龙在落败后，东部第一的宝座就被密尔瓦基公鹿取代。

芝加哥公牛在客场以101比92打败拥有布莱恩特压阵的华盛顿术士，首发五将得分都上双，拉文24分最高，卡特17分、马尔卡宁14分、杜恩13分。

而术士的得分最高者是比尔34分。

查洛特黄蜂在主场以100比87击败新泽西篮网，结束了2连败，其中沃克得29分，兰姆也入账19分，泽勒14分，替补上场帕克也贡献19分。

在迈亚米，热火在主场以118比94大胜克利夫兰骑士。

印第安纳溜马在主场也以125比88轻取对手底特律活塞，而亚特兰大老鹰经过加时后，才以123比120险胜明尼苏达木狼。

俄克拉荷马雷霆在客场以118比102击败凤凰城太阳，而丹佛金块则以102比99险胜圣安东尼马刺。