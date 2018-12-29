凯特琳·赔她一生的时间 3年了，他从没忘记安宁的狠心，恨得就连她的声音他也忘不了，他想知道三年前到底发生什么了，安宁突然间的移情别恋难道跟蓝莹有关？

终于还是回来了。

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刚下飞机，安宁就马上随分公司的助理回分公司，虽然知道这次回来后，短期不会被外派，但她一刻也不想拖重要的业务。

“安宁，下午和季氏季总监有个会议，晚上有个商业晚会，你需要代表分公司出席。”

助理筱乔一上车就马上跟她报告。

“好。”

3年了，该结束的都已经结束了。3年前她对他撒谎，就意味两人从此就不会再有交集，这次总公司派她回来处理分公司上市，她只希望以后他们在各自的平行线上，不会走到同一个交叉口。

“安宁，我们提前到，给你引荐商业伙伴。”筱乔说。

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安宁认识了商业伙伴，这样的商业晚会真的是一个很好的聚会，让平日都忙开会忙业务忙出差的伙伴们有个交流的空间，在轻松的气氛下熟识和跟进合作的进展，还可以结识新伙伴，为未来的发展铺路。

聊着聊着，安宁在人群里看到一个熟悉的影子，手不由得紧握手上的高脚杯。

“居然在这也看到她，还真是冤家路窄。”安宁喃喃自道，那个人正是蓝莹，她哥哥蓝枫也在此，他们应该是结伴而来。好不巧，她在发呆的当时，却迎上刚好抬起头来的蓝莹，两人四目相对，蓝莹看到她也惊讶，脸上的笑容即刻僵硬了。

安宁不想再和她有任何交集，转头跟助理说了几句话，就独自走到人少的阳台透气。她把过去的事都收得很好，也没打算要去触碰，但蓝莹的出现却挑起3年前，她那一段痛苦的回忆。为什么要在这时候遇到她？就不能让她好好的过么？想着想着眼泪就在眼眶里打转了。

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“我还以为是看错人，果然真的是你！哎哟，这张狐狸精脸可长得越来越楚楚可怜了！

攀上哪家老板？能出现在这里？哼，以前那小穷酸飞上枝头当凤凰了。”蓝莹不停的讽刺，安宁只能无语地看着她，回她话只显得降低了自己的人格。

“你不守信用，你答应过我离开凯泽远远的，现在却出现在这里，你就不怕我把你妈的事情宣扬出去？”

蓝莹咄咄逼人时，不知道蓝枫和凯泽正过来找她。

“把我妈的东西还我！”

“我拷贝了好多份，你要哪一份？”蓝莹开始耍心机。

“蓝莹，把我妈的东西还我，全部！我们从此井水不犯河水！我这趟回来不是找凯泽！

当初你威胁我离开他，这都已经3年了，还不够吗？”

“当然不够，谁知道你是不是在装？！”

“蓝……”帘子后的蓝枫欲要叫妹妹，却被凯泽阻止。

3年了，他从没忘记安宁的狠心，恨得就连她的声音他也忘不了，他想知道3年前到底发生什么了，安宁突然间的移情别恋难道跟蓝莹有关？

“3年还不够吗？你逼着我离开我最爱的人，还用移情别恋这样的方式去伤害他，你知道这3年来我是怎样度过的吗？我在悔恨和内疚之中渡过，我经历的痛苦不比你少。”

“你的痛苦算什么？我爱了他十几年，我才是最痛苦那个！”

“我不想再和你纠缠下去，我迟点找你要回我妈的东西。”安宁实在是不想再和她说话了，继续下去只会挑起她更多的伤心和内疚。

当她转身，还没看清楚前面的人，她撞进一具宽厚的胸膛，熟悉的气息，让安宁慌神了几秒。

怎么是他？他来了？

蓝莹看到进来的蓝枫和凯泽，顿时心虚的不敢说话了，因为她已经看到凯泽投向她愤怒的眼神。

而看着安宁，凯泽深邃的眼眶里却充满了心疼，原来3年前，她的狠心是有原因的，而他竟然毫无知情还在怪她，他怎么这么该死？

凯泽牵着安宁离开了阳台，他再也不想见到蓝莹，他有很多话要对安宁说，他脑海里全是3年前的一幕幕，全是她的身影，内疚悔恨瞬间塞满了他的心，令他只想抓住她，把自己的一辈子赔给她。