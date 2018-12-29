英超‧1个月内急崩坏‧瓜帅需重振曼市 从一度前15轮不败高居榜首，到一个月内4轮吞3场败仗，瓜迪奥拉要如何整顿急线下滑的曼市？

在曼市防线错漏百出、攻防中枢费尔南迪尼奥归队遥遥无期下，主帅瓜迪奥拉能否想出巧思妙法来应对改善？（图：法新社）

（南安普敦29日讯）从一度前15轮不败高居榜首，到一个月内4轮吞3场败仗，瓜迪奥拉要如何整顿急线下滑的曼市？

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英超第20轮星期日展开剩余的4场争夺，其中卫冕冠军曼市将作客挑战“圣战士”南安普敦，已2连败的蓝月亮急需1场胜利重振旗鼓，以在周中对战气势如虹的领头羊利物浦。

自瓜迪奥拉入主以来，曼市表现一直稳健强盛，没想到却在今年12月面临低潮，在英超吞下3败，当中近2场全败，与榜首利物浦的距离已达7分，还被托登罕热刺挤到第3名。不过，红军这轮遭遇豪门阿申纳的挑战，反观蓝月亮对手南安普敦实力较弱，若成功取胜反弹，将有机会拉近比分，并重振士气。

防线不再稳固

曼市崩坏的原点，无疑是不再稳固的防线，虽然联赛失15球仅次于利物浦，但近9场各项比赛皆有失球，凸显了防守端出现问题。当中后腰费尔南迪尼奥近3场皆缺阵下蓝月亮皆无法取胜，其重要性展露无遗。在接连以史顿斯客串和京多安顶替皆以失败告终后，预计瓜帅将把眼光投入冬季市场补强方面，当中里昂后腰恩东贝莱将是一大目标。

另外近况欠佳的2名主力边卫德尔菲和凯尔沃克成了众矢之的，但如今前者在周中“染”红退场，将禁赛3场，而后者已被“贬”入替补席，边卫搭档预计将变成津琴科和达尼罗。

红军租将将阻曼市

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自从前莱比锡主帅哈森许特尔执掌帅印后，南安普敦表现渐入佳境，4场比赛2胜2负，当中还曾主场以3比2终结阿申纳的22场不败纪录，而此前该队已12场不胜。虽然周中面对状况正佳的西罕吞败，但前腰雷蒙德已连续2场入球，而利物浦租将英斯近3场3进球，或可力助红军，阻止曼市抢分。

双方在英超共交手29次，曼市以16胜7和6负占优，包括这赛季首回合对决以6比1大胜在内，蓝月亮在联赛对南安普敦已4连胜。