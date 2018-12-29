角力纷至沓来‧中美关系风起云涌 中美关系经过2018年艰难的一年后，来年还将是风云变幻的一年。香港《明报》社评指出，即使中美双方在限期内解决互相提高关税的贸易战，其他方面的对抗诸如文化战、科技阻击战仍然会纷至沓来，低烈度军事摩擦也并非完全不可能，或许这些都会由于双方早有预案而得到有效管控，惟灾难性的破坏是美国铤而走险打台湾牌，双方关系将会无法挽回。

中美关系经过2018年艰难的一年后，来年还将是风云变幻的一年。香港《明报》社评指出，即使中美双方在限期内解决互相提高关税的贸易战，其他方面的对抗诸如文化战、科技阻击战仍然会纷至沓来，低烈度军事摩擦也并非完全不可能，或许这些都会由于双方早有预案而得到有效管控，惟灾难性的破坏是美国铤而走险打台湾牌，双方关系将会无法挽回。

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中美两国官员即将恢复会晤，商定结束贸易战的具体安排，是否成事，拭目观之。一般认为，两国达成停战协议的机会比较大。不过，即使关税“回复旧观”，出现你不赢、我没输的各自表述结局，并非表示两国回归于好，反而，在其他方面对抗所造成的影响，将更加难以逆料。

贸易战是政府主导，美国商界还不一定乐于参与其中，文化战则是官民齐动手，副总统彭斯的讲话犹如檄文，全面诋毁文化交流的积极一面，其结果是孔子学院关闭，大学追究中国的“千人计划”是否会导致科研成果被盗窃等。最大的影响是本来支持中美和平共处的声音噤若寒蝉，剩下的是社交媒体的一片对骂。

文化战毕竟是口水战，尽管美国一些中低级官员劝诫国民，入住中资酒店不要使用免费Wi-Fi，以防私隐被盗，云云；然而，这种情况令人想起，文革期间香港坊间传言，去过国货公司将不能移民美国。事实是政治风潮过后，一切如过眼云烟。

美国朝野对中国的科技进步，有如惊弓之鸟，全面封锁。华为作为中国通信科技进步的代表而遭封杀，但今年的业绩仍然上升，美国不但采取各种手段限制华为的5G技术，还要求盟友加入制裁行列，英国和日本正陷入两难局面，今后全球可能出现一个使用中国5G的世界，和美国为首带头不使用的世界，两个世界分庭抗礼。美国在压制中国技术进步方面不能得逞，其他手段或将会变本加厉。

中美两国在中国周边已经到了短兵相接地步，两国军舰在南海互别苗头事件不时发生，而且没有退让迹象，今后是否会针锋相对升级，要观乎两国领导人是否克制，也要观察其他对抗局面的事态发展。中国要避免锋芒毕露的做法，还有“中国制造2025”宣言，这个本来只是中国本身对科技进步的自我期许和鼓励政策，成了美国的犯禁。

美国官场与学界都有一种犹如幽灵的说法，盘旋在华盛顿国会山上：台湾牌是美国万试万灵的一招。最典型的一个例子，就是最近美国在台协会获得一块特大的土地，兴建了一座超级办事处，还传言要派驻美军，美军航母已经多次穿越台湾海峡，又在使用台湾基地事情上做文章。美国耍耍花腔还可以，一旦真的在军事上跟台湾有所牵连，这是逼迫中国摊牌的举动。相信聪明的政客不会挑衅中国的红线，否则，中美关系就会陷入山穷水尽的地步。

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另外，英国广播公司（BBC）报道，在2018年的中美关系的跌宕起伏中，“新冷战”这一关键词萦绕。中美在2018年陷入新冷战了吗？

“使用冷战一词（来形容中美关系），是完全不恰当的。”美国前驻华大使芮效俭认为，即使中美有尖锐的矛盾，也无法与美苏冷战相提并论。但他指出，当今中美关系与美苏冷战相似之处在于，双方都有强大的实力，战争将带来双方都无法承受的代价。

美国荣鼎集团的中国宏观经济分析师朱鸣岐表示，2018年中美关系的跌宕在特朗普刚上台的2017年已埋下伏线。特朗普上台前后，中方对特朗普有存在错误认识，认为他是不讲道义、只讲利益交换的商人，正投中国所好。“但这个看法忽略了在美国政治中，总统虽重要，整个政治机器本身的强大动力。”

华盛顿智库史汀生中心中国项目主任孙韵指出，从美国的视角来看，2018年的修宪对中美关系来说至关重要：这是中国彻底宣布不会接受西方的民主思想、宣告美国长期以来的交往（engagement）政策失败的时刻。总的来说，2018年里中美一系列的争端事件是不可分割的，特朗普政府的对华政策不仅仅代表共和党或对华鹰派的看法，背后有更广泛的政治与民意支持。