英超‧伯恩茅斯逢豪门脚软‧红魔吞樱桃抢分
英超‧伯恩茅斯逢豪门脚软‧红魔吞樱桃抢分
（英国‧曼彻斯特29日讯）星期日英超第20轮的另一场争夺，曼联将继续坐镇主场迎战伯恩茅斯，换帅后重现昔日攻势足球并连续拿下2场胜利的红魔，将放眼“吞”下每逢豪门便状态疲软的樱桃，延续联赛主场7轮不败纪录，并力争上游。
自索尔斯克亚暂掌曼联帅印以来，红魔近2场皆成功踢出自由奔放且攻击性十足的比赛，两仗共射入8球，但美中不足的是防守端仍无法竭止失球发生，各项比赛已连续7场皆有失球，这将是索帅接下来得解决的课题。
盼索帅给卢卡库桑切斯魔力
而博格巴在换帅“解冻”后犹如焕发新生，2场比赛砍获2进球2助攻佳绩，而如今球迷们也希望索帅能将“魔力”施展在这赛季状态糟糕的双星卢卡库和桑切斯身上。
“我不同意对博格巴的做法可应用在卢卡库和桑切斯身上，这（出场机会）将视他们在得到机会时如何回应。”他在新闻发布会上表示，“我在这就是帮助他们（球员），领导他们重返正轨，接着就得看他们在球场上的表现，而这项得自己解决。”
周中缺战的卢卡库和桑切斯以及马夏尔已恢复训练，或将在此轮得到上场机会。卢卡库这赛季出赛16场仅进6球，而桑切斯参赛10场，但当中仅5场先发，仅砍获1球，并且12月至今因脚筋伤而没有出场纪录。
樱桃上半季6战豪门全败
季初被认为黑马之一的伯恩茅斯，在近期连遭豪门“教育”后，排名已滑落至第12名，且近5场1胜4败。樱桃联赛上半季6战豪门全数落败，狂失18球仅进3球，表现十分糟糕。虽然首回合主场对阵伯恩茅斯只是惜败，但此番将作客老特拉福，且这支红魔已非昔日吴下阿蒙，非其如此状态和实力能匹敌。
曼联在双方在联赛共7次对阵中以5胜1和1负占优，当中自2015年12月以来对战伯恩茅斯已6场不败。
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