英超‧伯恩茅斯逢豪门脚软‧红魔吞樱桃抢分 红魔近2场皆成功踢出自由奔放且攻击性十足的比赛，两仗共射入8球，但美中不足的是防守端仍无法竭止失球发生，各项比赛已连续7场皆有失球，这将是索帅接下来得解决的课题。

眼见博格巴（图）在曼联新帅索尔斯克亚手下焕发新生，红魔迷们势必也希望此效应能延续到这赛季状态糟糕的卢卡库和桑切斯身上。（图：法新社）

（英国‧曼彻斯特29日讯）星期日英超第20轮的另一场争夺，曼联将继续坐镇主场迎战伯恩茅斯，换帅后重现昔日攻势足球并连续拿下2场胜利的红魔，将放眼“吞”下每逢豪门便状态疲软的樱桃，延续联赛主场7轮不败纪录，并力争上游。

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自索尔斯克亚暂掌曼联帅印以来，红魔近2场皆成功踢出自由奔放且攻击性十足的比赛，两仗共射入8球，但美中不足的是防守端仍无法竭止失球发生，各项比赛已连续7场皆有失球，这将是索帅接下来得解决的课题。

盼索帅给卢卡库桑切斯魔力

而博格巴在换帅“解冻”后犹如焕发新生，2场比赛砍获2进球2助攻佳绩，而如今球迷们也希望索帅能将“魔力”施展在这赛季状态糟糕的双星卢卡库和桑切斯身上。

“我不同意对博格巴的做法可应用在卢卡库和桑切斯身上，这（出场机会）将视他们在得到机会时如何回应。”他在新闻发布会上表示，“我在这就是帮助他们（球员），领导他们重返正轨，接着就得看他们在球场上的表现，而这项得自己解决。”

周中缺战的卢卡库和桑切斯以及马夏尔已恢复训练，或将在此轮得到上场机会。卢卡库这赛季出赛16场仅进6球，而桑切斯参赛10场，但当中仅5场先发，仅砍获1球，并且12月至今因脚筋伤而没有出场纪录。

樱桃上半季6战豪门全败

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季初被认为黑马之一的伯恩茅斯，在近期连遭豪门“教育”后，排名已滑落至第12名，且近5场1胜4败。樱桃联赛上半季6战豪门全数落败，狂失18球仅进3球，表现十分糟糕。虽然首回合主场对阵伯恩茅斯只是惜败，但此番将作客老特拉福，且这支红魔已非昔日吴下阿蒙，非其如此状态和实力能匹敌。

曼联在双方在联赛共7次对阵中以5胜1和1负占优，当中自2015年12月以来对战伯恩茅斯已6场不败。