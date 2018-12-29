中发改委：建世界旅游消费中心‧鼓励海南赛马运动 中国国家发改委官网周五公布，《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》（以下简称《方案》），明确提到鼓励赛马运动等项目，并探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。方案提出雄心万丈的“四步走”时间表，当中提到海南目标是2035年成为世界知名的旅游消费中心，2050年建成“购物天堂”。相关产业人士强调，海南搞赛马只是一项运动，绝不是赌博性赛马。

（香港29日讯）中国国家发改委官网周五公布，《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》（以下简称《方案》），明确提到鼓励赛马运动等项目，并探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。方案提出雄心万丈的“四步走”时间表，当中提到海南目标是2035年成为世界知名的旅游消费中心，2050年建成“购物天堂”。相关产业人士强调，海南搞赛马只是一项运动，绝不是赌博性赛马。

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据港媒报道，《方案》已获中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过。

发展体育彩票

《明报》报道，海南发展赛马运动和体育彩票最早见于今年4月中共中央、国务院发布的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，不过海南省官员对此表态反复。

据报道，《方案》共有27条，涵盖免税购物、交通配套方面的多项措施，提到发展黄金珠宝、高级订制时装、热气球、直升机、水上飞机等体验活动和滑翔、跳伞等航空运动等等。当中提到研究探索符合条件的外商独资或中外合资、中外合作拍卖企业在从事文物拍卖业务，外资可以在海南试点设立在本省经营的演出经纪机构及演出场所经营单位，允许中外合资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务，支持国际大型旅游企业落户海南，“基本实现外商投资旅游业在准入资格、投资占比、经营范围与国内市场主体一致”。

可上推特脸书方便外国游客

至于此前曾传“海南自贸区可以上推特、脸书”，《方案》中仅称“实施国际通讯服务水平提升工程，为外国游客提供便利化通讯”。此外，《方案》亦提到要完善国际语言服务、医疗救援、外币兑换、厕所建设等服务功能，吸引外籍及港澳台人才到当地定居，改善对商品质量、定价、知识产权、食品药品安全的投诉处理及日常监管机制。

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《方案》最后强调，“实施重大工程、重大项目既要尽力而为，也要量力而行”，坚决防范炒楼、炒地投机行为，维护意识形态安全和国家安全。