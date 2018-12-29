回应英文版自传争议·成龙：怕就不写了 成龙最近因英文版自传《Never Grow Up》饱受争议，因为书中讲述的一些有关自己年轻时“犯下的错误”，比如嫖娼、出轨、家暴等行为，被一些外媒批评是“渣男”。

（图：微博）

（中国．北京29日讯）成龙最近因英文版自传《Never Grow Up》饱受争议，因为书中讲述的一些有关自己年轻时“犯下的错误”，比如嫖娼、出轨、家暴等行为，被一些外媒批评是“渣男”。他日前接受《新浪娱乐》访问，直言不后悔当初的坦诚，“今天我做任何事情，我的目的就是教人向上，不要犯我曾经的错误。”

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针对不久前英文版自传引发的争议，成龙直言，“我怕，我就不会去说。我就不怕，做人要坦诚，每个人不是神仙，谁也不是圣人，没有不犯错的。我现在可以坦然地跟人家讲：不要再走我的路，不要再犯我犯过的错。”

面对外媒的批评，成龙自称问心无愧，也不会特意去做解释，“你抱一个什么心态去批判我呢？可能是为自己的报纸销量多几份，或者网站吸引更多人的眼球。前一阵子，我的自传不是也给人家批判吗？你看我有回复他吗？”回望过去，成龙的遗憾是没有好好的读书，“如果我小学就好好读书，我相信现在可能会更好吧，也不会去犯很多的错误。”

坦言对房祖名的教育缺失

谈及儿子房祖名，成龙坦言是自己做父亲的失职，他表示，现在的房祖名做什么他都会支持，就是不能再犯同样的错误。同时也向父母及妻子林凤娇喊话，“得到妻子这么多年来对我的包容，也跟她说一声‘我知道了，谢谢你’。爸爸妈妈走了之后，也想跟爸爸妈妈说，‘我从来没有说我爱你，已经走了’，想说的话已经晚了，现在说，对自己是一个解脱吧！”