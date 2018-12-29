元首杯‧轻松拿下德比战‧森男向3连霸挺进 放眼3连霸的森美兰无意外报到元首杯决赛，他们等候的是警察与西港猛龙之间的胜者。

森美兰东主拿督李典和（中）前来为球员打气，最终，卫冕冠军无意外顺利挺进决赛，距三连霸仅一步之遥。

（吉隆坡29日讯）放眼3连霸的森美兰无意外报到元首杯决赛，他们等候的是警察与西港猛龙之间的胜者。

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连续3届闯决赛

第60届元首杯全国篮球赛决赛圈于周六进行半决赛，卫冕冠军森美兰在第2节一骑绝尘，最终在一场“友谊德比”中以97比67轻取金群利篮球俱乐部，连续3年晋级决赛；前两次决赛，森男都是打败马六甲捧杯。

此前代表大马男篮在亚洲杯入选赛表现出色而升上森美兰一线队的吕威洋，在第一节得到7分，不过对面年仅17岁的丘佳豪还击两颗三分球。双方还有数名年轻球员表现不俗，良性竞争，可以预见森州篮球未来一片光明。

本场攻下18分的黄亿豪（右）面对金群利球员的联防，躣起单手投篮。

次节分胜负

尽管双方第一节战成21比21，然而随后金群利小将们犯了年轻人都会犯的错——失误连连，被张国豪、陈俊宏等人多次打快攻，森美兰半场拉开15分差距（50比35），早早锁定胜局。

三节打完，金群利经已落后接近20分，进入“垃圾时间”，本节亮点是能投能突的叶良权单节攻下10分，不过最终森美兰二线队还是输了30分，将在季军战对阵西港猛龙的可能性不小。

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森男5人得分上双

森美兰5人得分上双，其中黄亿豪得到18分，陈俊宏得到15分8篮板，张国豪得到12分6篮板7助攻。金群利方面，三分球7投5中的叶良权得到21分。

警察将在另一场半决赛与猛龙交手，如无意外闯进决赛的会是“老江湖”的警察，那将是他们继2015年（最后夺冠）之后再进决赛。