航空业创多项记录‧今年空难555人死增9倍 全球航空业在2018年创下多项记录，共45亿名乘客、乘搭逾4500万航班穿梭全球各地，然而国际航空安全网报道，全年有555人死于空难，较2017年增加9倍，是继2014年后，最多罹难者的一年。

（美国‧华盛顿29日讯）全球航空业在2018年创下多项记录，共45亿名乘客、乘搭逾4500万航班穿梭全球各地，然而国际航空安全网报道，全年有555人死于空难，较2017年增加9倍，是继2014年后，最多罹难者的一年。

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2017年是商业航空业有史以来最安全的一年，全年仅59人死于空难。2018年大型空难发生于印尼、俄罗斯和古巴。其中，印尼狮子航空班机JT610坠落爪哇海，机上189名乘客和机组人员无一生还，肇因怀疑与飞机的防失速功能故障有关。

今年其余的大型空难，包括2月11日俄罗斯萨拉托夫航空从莫斯科开往奥尔斯克的703班机坠毁，机上71人全部罹难，以及5月18日古巴航空从夏湾拿开往奥尔金的班机失事，机上113人仅一人生还。

10最严重天灾损失3327亿

另一方面，过去一年全球各地发生多宗严重天灾，英国基督教救助会周四发表统计报告，今年10个最严重天灾为全球带来多达812亿美元（约3327亿令吉）损失。而全球暖化是造成严重天灾的主因之一。

报告综合多间机构的数据指出，今年造成最大经济损失的天灾是分别在9及10月登陆美国北卡罗莱纳州及佛州的两股飓风，分别带来170亿及150亿美元（约696亿及614亿令吉）损失。年底加州两场大型山火造成高达130亿美元（约532亿令吉）损失，位列第二。

超强台风山竹在今年9月横扫菲律宾和中国南部，导致菲律宾127人丧生，中国亦有6人死亡。报告指这场风灾造成10亿至20亿美元（约41亿至82亿令吉）损失。