特朗普：若不拨款建围墙‧“关美墨边界断3国援助” 美国联邦政府局部停摆已一周，而总统特朗普和民主党国会议员双方的态度都没有软化的迹象；特朗普周五警告，除非国会通过拨款50亿美元兴建美墨边境围墙，否则会关闭美墨边境，并断绝对民众成群涌向美国的3个中美洲国家的援助。

美国政府停摆已一周，全国大量政府职员被迫无薪工作或放无薪假。许多政府职员在社媒上分享自己在政府停摆期间的经历，许多人已无法维生。国家公园及国内多个景点也没有管理员当值，以致垃圾堆积如山、秩序大乱。（图：美联社）

（美国‧华盛顿29日讯）美国联邦政府局部停摆已一周，而总统特朗普和民主党国会议员双方的态度都没有软化的迹象；特朗普周五警告，除非国会通过拨款50亿美元兴建美墨边境围墙，否则会关闭美墨边境，并断绝对民众成群涌向美国的3个中美洲国家的援助。

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特朗普在推特发帖文指，“如果‘妨碍者’民主党人不通过美墨围墙拨款和改变现时荒谬的移民法，我们将被迫全面关闭美墨边境”，包括要美国汽车公司撤出设在墨西哥的工厂。他强调“要么兴建围墙，要么关闭边境。”

墨西哥总统奥布拉多尔回应特朗普的言论，指是否关闭美墨边境是美国的内政，“我们非常关心与美国政府的关系，当然我们会捍卫我们的主权，我们会保护移民，捍卫他们的人权。”

由于元旦长周末来临，几乎所有国会议员都已返乡过节，影响80万名联邦员工的政府停摆势得拖到新年。

特朗普与民主党国会议员的对立，将使特朗普在美国新国会下周正式就任后即时面临考验。民主党掌控了众议院。