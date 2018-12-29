元首杯‧森女大战焱鸷‧控制节奏者得天下 元首杯女子组于周六上演争冠之战，森美兰能否阻止3场不败的焱鸷夺冠是比赛焦点；成功阻止的话，森女最后一场赢下昔加末篮协的问题不大。

（吉隆坡29日讯）倘若焱鸷体育俱乐部击败森美兰就将夺得历史悠久的元首杯，森女主教练李庆展对此表示，其球员有经验但年龄偏大，且看哪一队能在这场单循环赛制中的“变相决赛”控制节奏，不让对手牵着鼻子走。

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元首杯女子组于周六上演争冠之战，森美兰能否阻止3场不败的焱鸷夺冠是比赛焦点；成功阻止的话，森女最后一场赢下昔加末篮协的问题不大。

森女年龄偏大

李庆展在受访时表示：“我们的球员比较有经验，不过年纪也比较大，而他们比较年轻。双方大多数都是国字辈的球员，就看谁临场能控制好节奏，并做好防守。”

虽然双方在上个月的第5届大马女篮联赛（MWBL）有过两次交手，但各队都有3名外援，且当时彭慧萍与刘佩棋还没转会森美兰，因此参考价值不大。

慧萍佩棋加盟如虎添翼

李庆展称，“我们在联赛过后加入两名昔加末的球员，需要重新磨合，幸运的是他俩在国家队一起打了很久，磨合方面应该是没问题。牌面上看，无可否认我们是很多国手在队内。大家知己知彼，毕竟球员们都一同在国家队练习。”

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彭慧萍与刘佩棋才代表森美兰打了两场比赛，李庆展就对这两位国手赞不绝口，他说：“她们增强了我队的实力，刘佩棋是一名很好的外线得分手，亦是一个很聪明的球员。彭慧萍更不用说，她就是领军人物的料，有她帮忙稳定军心，球队的整体实力有增无减。”