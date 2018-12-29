遭中国扣留第3人‧加拿大女教师获释返国 麦基弗为近月第3名被中国扣留的加拿大人。中国外交部早前指，麦基弗因“非法就业”被行政处罚，由公安机关负责；至于负责处理加拿大前驻华外交官康明凯及商人斯帕沃问题的是安全部门，两人涉嫌从事危害中国国家安全的活动。

麦基弗早前因工作签证问题而被中国拘留。（图：互联网）

（加拿大‧渥太华29日讯）加拿大全球事务部表示，被中国扣留的加拿大女子、英文教师麦基弗（Sarah Mclver），已经获释返国。

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麦基弗为近月第3名被中国扣留的加拿大人。中国外交部早前指，麦基弗因“非法就业”被行政处罚，由公安机关负责；至于负责处理加拿大前驻华外交官康明凯及商人斯帕沃问题的是安全部门，两人涉嫌从事危害中国国家安全的活动。

中加两国均表示，麦基弗的个案与康明凯及斯帕沃不同。

加拿大全球事务部发言人表示，麦基弗是在当地时间周五返回加拿大，但并无透露她获释的时间。加拿大外交部基于私隐，并无进一步透露女教师详情。

来自艾伯塔省的麦基弗，是自华为副董事长兼首席财务官孟晚舟被加拿大当局拘留后，第3名被中国拘留的加拿大人。她早年曾赴韩国和马来西亚教书，近月抵达中国再执教鞭。当她到华后得知其教席已被他人取代，后获校方转介往另一城市的学校执教；惟她工作数个月后，近日突被中国当局以工作签证问题为由拘留。

另2人仍被拘留

至于被指控从事危害中国国家安全的活动的康明凯和斯帕沃至今仍被中国当局拘留，暂未知何时才可获释。

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另外，辽宁省高级人民法院周六下午公开审理一名加拿大籍男子走私毒品上诉案。

据人民法院网站消息，辽宁省高级人民法院刑事审判第二庭定于下午2时，在大连市中级人民法院第六法庭公开开庭，审理上诉人谢伦伯格犯走私毒品罪上诉一案。

谢伦伯格被指贩毒数量巨大，他会否被判处死刑，备受关注。

新加坡《联合早报》报道称，国际媒体与分析人士指出，谢伦伯格恐怕难逃一劫，此案的审理预计将加剧中国与加拿大紧张关系，并凸显中国对加拿大的施压力度，进一步提升。

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加或遣返数百中国人

另一方面，加拿大早年爆出该国史上最大的移民欺诈案，涉案华人超过1000人。其中，涉事华人移民顾问王迅去年已获释，惟受该案牵连的数百名中国移民，可能全部面临被遣返的命运。

加国华媒《中国侨报》报道，该案涉及1200多名华人，当中538名中国移民因涉及申换新的永久居住卡（俗称枫叶卡）造假，近日悉数调查完毕，其中166人已完成“移民资格聆讯”，结果没有人通过。部份人之后提出上诉，当中仅7人因已在当地结婚生子等人道理由而成功。

代表部份移民的律师指出，他从未见过在移民及难民局办理的“移民资格聆讯”中，出现申请人百分百被拒绝的情况，强烈怀疑，涉及王迅案的客人可能并未像其他案件的申请人般获得公平审理。

2005年，王迅因涉及移民申请诈骗案，在加拿大被判刑7年，去年11月他已服刑达三分一，获准假释出狱。然而，受王迅案牵连的中国客户所面临的法律程序，则仍停留于不同阶段。受王迅牵连的中国移民客户分成两类，一类是申请更换俗称“枫叶卡”的永久居住卡，另一类是申请入籍。