辉煌60周年筵114席‧篮总“UP”车牌筹200万 大马篮总是在12月28日于好想吃宴会厅筵开114席，并圆满举办辉煌六十周年纪念晚宴。

拿督赖俊瀚（右）代表大马篮总颁发纪念品给拿督赛夫丁。

（吉隆坡29日讯）大马篮总辉煌六十周年纪念晚宴圆满举办，篮总特别赠送旗下的所有属会一个珍贵的特别车牌"UP"双位数号码以供各属会拍卖筹募基金。

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大马篮总是在12月28日于好想吃宴会厅筵开114席，并圆满举办辉煌六十周年纪念晚宴。

马来西亚外交部长拿督赛夫丁以及中国驻马来西亚特命全权大使白天也受邀莅临现场。

赛夫丁捐5万供常年经费

多年来一直热血于篮球运动的赛夫丁，也在当晚宣布捐献5万令吉于大马篮总，作为常年推动篮运的经费。

大马篮总特为此发文告感谢赛夫丁以及当晚出席嘉宾，同时在当晚宴会上赠送纪念品表扬了贡献斐然的已退休篮坛前辈。

大马篮总会长拿督赖俊瀚也在晚宴上作出特别宣布，篮总旗下的所有属会将获赠一个珍贵的特别车牌"UP"双位数号码（随机），以供各属会拍卖筹募基金。截至目前为止，拍卖UP车牌已为篮总筹得200万令吉。