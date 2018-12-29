全球债务1038兆创新高．拉响经济警报 花旗集团分析国际金融协会（IIF）的资料后发现，目前全球债务水准是20年前的三倍。负债最多的是美国、中国、欧元区和日本，合计占逾三分之二全球家庭债务、四分之三企业债务、近八成政府债务。

（美国．纽约29日讯）全球债务已升到空前新高水平，直逼250兆美元（约1038兆令吉），对世界经济是一大警讯。

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花旗集团分析国际金融协会（IIF）的资料后发现，目前全球债务水准是20年前的三倍。负债最多的是美国、中国、欧元区和日本，合计占逾三分之二全球家庭债务、四分之三企业债务、近八成政府债务。

债务增加伴随经济成长而来，每个贷款者背后必有个放款者，对这些放款者来说，贷款或债券是资产。但若债务人无力偿还，庞大债负可能变成麻烦。金融海啸过后的十年来，债务问题再现，包括中国的企业债务、新兴市场的外币债务，及美国家庭债务。随着全球中行货币政策从宽松转趋紧缩，全球债务问题将承受重大考验。IIF全球资本市场副主管提夫蒂克说：“我们进入新时代，债务水准可当作早期警讯，在特定国家与产业过热情时示警。”

投资人2019年将面对这种新局面。全球经济同步强劲扩张的希望已减退，美国联储局（Fed）表明将持续升息并逐步移除金融海啸后实施的刺激措施，金融情势紧缩和信用市场紧俏迹象已升高债务危机山雨欲来的忧虑。

民众借钱消费和企业举债投资有助刺激经济成长，但举债过度会拖累经济，并削弱政府因应经济下滑或衰退的能力。中国债台高筑及新兴市场多国的外币债务问题，尤其令人忧心。

很少人认为债务会压垮全球金融体系或主要经济体，但随着中行刺激措施退场，投资人正提高警觉。

许多投资人都对以自家货币发行债务的富裕国家（例如日本）有信心，认为对市场的威胁不大，但更担心负债沉重的企业，许多美国企业过去几年都利用借贷成本低廉的机会大肆借钱，企业债务占国内生产毛额（GDP）比率约为46%。