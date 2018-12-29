“新视野号”元旦飞近太阳系边缘小行星 美国太空总署（NASA）在2006年1月发射、2015年飞越冥王星的无人探测船“新视野号”（New Horizons）将于2019年元旦当天，飞近人类历来探索最遥远的宇宙物体，也就是小行星Ultima Thule。

（华盛顿29日讯）美国太空总署（NASA）在2006年1月发射、2015年飞越冥王星的无人探测船“新视野号”（New Horizons）将于2019年元旦当天，飞近人类历来探索最遥远的宇宙物体，也就是小行星Ultima Thule。

广告

Ultima Thule的面积等同华盛顿，距地球64亿公里，离冥王星16亿公里。在黑暗寒冷的“古柏带”（Kuiper Belt）运行，是太阳系中一颗冰冷的遗迹。

“新视野号”将于大马时间元旦下午1时33分最接近Ultima Thule，到时便能揭开这颗太阳系边缘小行星的面貌。

“新视野号”研究员斯特恩说：“那是一个时间囊，带我们返回太阳系45亿年前诞生的时间。”

“新视野号的摄影机对准Ultima Thule，让科学家更了解它的形态，例如是一块或多块岩石组成，希望揭示太阳系的形成过程。新视野号的讯号虽以光速传送，最快也要6小时后才能传回地球。”