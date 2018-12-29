高职委任矛盾公开化‧安华：阿兹敏应更包容 安华建议也是经济事务部长的阿兹敏，不要利用媒体来发表党内问题，才能为党员树立好榜样。

（图：星洲日报）

（森美兰‧波德申29日讯）公正党主席拿督斯里安华劝告署理主席拿督斯里阿兹敏，在提出党内事务的相关问题时，应该使用适当的管道，并非透过媒体来发声。

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别透过媒体呛声

安华因为重新委任前班丹区国会议员拉菲兹、丹绒马林区国会议员郑立慷和砂拉卓区国会议员阿里比朱出任公正党副主席、国内贸易及消费事务部长拿督赛夫丁为总秘书及昔加末国会议员拿督斯里山达拉为副总秘书，而引起阿兹敏的不满。

安华建议也是经济事务部长的阿兹敏，不要利用媒体来发表党内问题，才能为党员树立好榜样。

安华指出：“我希望他（阿兹敏）有更大的包容性，虽然他想让一些人出局，但我希望每个人都能参与，这就是我和他的区别。”

他表示明白阿兹敏可能特别针对某些党员，但他还是会接纳所有人，无论是阿兹敏或拉菲兹派系的人。

安华今日也在其个人推特上写道：“如果一些人可以更多地关注经济增长，而不是关注在政治上。”

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虽然安华没有指名道姓，但相信他是指阿兹敏。

阿兹莎：安华有权委任

另一方面，公正党顾问拿督斯里旺阿兹莎说，委任前班丹区国会议员拉菲兹为副主席，是安华身为党主席的特权，更何况拉菲兹在较早前举行的党选中，也获得不少支持票。