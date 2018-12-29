生活节俭 有钱没人知‧社工4千万遗产捐慈善 艾伦．奈曼生前素以毫不掩饰的节俭习性而为人所知。然而，既便与他最亲近的人都不曾察觉到，其实他默默地积累了大笔财富并且慷慨捐出行善。

63岁的奈曼因癌症去世后，将巨额遗产捐给慈善机构，遗爱人间。（图：互联网）

（美国‧西雅图29日美联电）艾伦．奈曼生前素以毫不掩饰的节俭习性而为人所知。然而，既便与他最亲近的人都不曾察觉到，其实他默默地积累了大笔财富并且慷慨捐出行善。

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63岁的奈曼是华盛顿一名社工，他因癌症离世后将遗产捐出，当地6个慈善团体共获1100万美元（约4507万令吉）捐款，涵盖儿童健康及残疾治疗等范畴。奈曼生前生活节俭，其同事虽未料到有如此高额的遗产，但对他的慷慨不感惊讶。

奈曼今年1月在华盛顿西雅图因癌症病逝。奈曼生前任职华盛顿一间儿童服务机构，确诊患癌后已告知同事莫纳汉，死后会捐出所有财产予慈善组织。

莫纳汉指出，奈曼生活节俭和讨厌负债，早于30年前离开银行业，转到儿童服务机构工作。奈曼自此经常接触儿童，当中不少人身体残疾，令他学会将别人放在首位。莫纳汉称，奈曼认为已拥有自己需要的东西，但许多人并非如此，那些受关爱的小朋友走进了奈曼心中。

自己用胶带修补鞋子

奈曼生前节俭到常用胶带修补自己的鞋子、赶在商店打烊时搜索优惠商品，以及与好友外出用餐时总是选择速食店。

他在杂货店采买衣服；当他得知自己终于有资格享用店内年长者折扣时，十分兴奋。他爱车，但满足于开破车，而且看来很享受一个人开车旅行的孤独和节约。

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他未曾结婚，膝下无子女。他积极投资和打工赚外快储钱。多名友人说，由于看到最弱势的孩子们在生活上遭遇太多不公平，因此他很少把钱花在自己身上。

陪伴残疾哥哥成长

他们相信，对其发育障碍的哥哥的一份终生奉献，影响了奈曼，虽然他极少提起此事。这名哥哥于2013年去世，同一年奈曼掏钱买下一辆中等价格的Scion FR-S跑车。

一名女性好友马德森说，“陪伴残疾哥哥成长，让他看待事物的方式有所不同。”

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奈曼本来从事金融业，但在生前最后20年服务于华盛顿州社会健康服务部门，接听下班时间来电。他的年薪6万7234美元（约27万5480令吉），但积极兼差，有时兼高达3份工作。

继承父母遗产也擅于投资

除了热中存钱，奈曼也擅于投资。除了靠自己累积数百万美元，他还继承了父母留下的数百万美元遗产。

许多受惠于奈曼捐款的机构表示，他们并不认识这位神秘善心人，虽然他们可能有过接触。

奈曼的其中一个捐款对象是华盛顿州私立儿童过渡照护中心。这个机构的照护对象是有毒品滥用问题母亲所产下的婴儿。来自奈曼的250万美元是照护中心目前收过的最高金额捐款奈曼亦曾捐出90万美元（约368万7000令吉）给“树屋寄养机构”，告诉他们自己多年前曾是寄养父母，还把孩子们带到了该机构备受欢迎的货仓。该处可让该州的小朋友免费选择玩具及必需品。

“树屋寄养机构”目前用奈曼的捐款来扩充其学院及全州的职业咨询。

“他终生坚守的节俭及对生命的承诺，就是为了这个。”“树屋”开发总监罗斯说，“能够见证他对慈善和爱的纯洁表现，真的是给我们所有人的礼物。”

直至哥哥去世后，奈曼才罕有地掏出大笔钱买下跑车。（图：互联网）