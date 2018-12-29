林俊杰挑战6秒读完55字绕口令！谢霆锋看傻眼 “行走的CD”林俊杰除了演唱、创作、乐器，最近又多了一项念绕口令的才艺。为了宣传近日推出新歌《进阶》，特意策划了一个小活动，挑战粉丝在10秒内完成高难度绕口令。

（图：脸书）

（香港29日讯）“行走的CD”林俊杰除了演唱、创作、乐器，最近又多了一项念绕口令的才艺。为了宣传近日推出新歌《进阶》，特意策划了一个小活动，挑战粉丝在10秒内完成高难度绕口令。

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林俊杰在脸书分享一段视频，画面中只见他用极快的速度念完了非常绕口的绕口令，一旁的谢霆锋则用惊叹的表情看着他：太快了！

据了解，近日林俊杰发起一个叫做“林俊杰最进击的《进阶》绕口令”，一共有55个字，内容是：“零距离聚集林俊杰进击的林距离来看淋漓尽致进阶的林俊杰不知是进击的林距离进阶了林俊杰还是林俊杰进阶了进击的林距离”

让人惊叹的是，随着计时器的声响，林俊杰紧盯着荧幕看词，飞快地念过每一个字，最终只用了6.07秒轻松完成绕口令挑战，达标后露出骄傲的表情，但被粉丝亏：“不知你NG了几次？”

至于在另一个挑战视频中，邀来谢霆锋一起入镜，但是谢霆锋并没有挑战，只是全程表情超抢戏，从淡定变成惊叹，到最后还在惊叹中提醒林俊杰宣传新歌：“所以新歌是？”接着秒笑场，“太快了！”