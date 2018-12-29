林冠英：预算案前计划涨学费‧“魏找理由合理化行为” 财政部长林冠英说，马华总会长拿督斯里魏家祥被揭穿在2019年预算案前即计划调涨拉曼大学学院学费后，现又假借一堆理由来合理化其行为。

（吉隆坡29日讯）财政部长林冠英说，马华总会长拿督斯里魏家祥被揭穿在2019年预算案前即计划调涨拉曼大学学院学费后，现又假借一堆理由来合理化其行为。

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他发表文告说，魏家祥指责他干预大专院校，实际上，到底是马华霸著拉曼大学学院自主权，不让它成为独立专业民办大专，还是财政部？民众雪亮的双眼自会看清楚。

文告指出，魏家祥在上月12日声称，因为政府预算案只拨550万令吉拨款，拉曼将入不敷出，要调涨15%的学费；同月24日，他又改说词说会调整到学生可负担的水平，以达到收支平衡，此后不再说15%。

“这显示马华根本是将教育及学生学费政治化，只为了对政府进行政治报复。”

林冠英说，本月16日，当媒体询及魏家祥有关拉曼大学学院拨款减少，引发该校学费或调涨的课题时，魏家祥则开始软化，表示仅会根据通膨率微调学费，且不会影响教职员福利。

“拉大学费究竟要涨多少？魏家祥在一个多月内出现多种说法，后来索性转移话题，开始抛出许多似是而非的假议题攻击希盟政府。”

称现金流足应付新学年

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他说，直到本月16日，教育部副部长张念群揭露，魏家祥指希盟削减对拉曼大学学院的拨款导致拉大必须要涨15%学费的说法，无疑是在栽赃嫁祸，因为在提呈2019年财政预算案前9天，马华已向教育部申请涨学费10%。

林冠英说，拉大的账目显示，其现金流仍是充足的，绝对可以应付新的一个学年，因此政府不认为应该批准其涨学费的申请。

“我们志在捍卫学生利益，不让马华涨学费，但是，拉大教职员的福利该怎么办？

拉大的教育前途会如何？马华以政治利益为先，可否会考量到这些人的权益？”

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他劝请马华不要典当教育宗旨与华社利益，让拉大获得最少3000万令吉拨款，而不是自私地不让拉大所培育出来的精英，即拉大校友总会接手，如果马华能够让政治与教育分家，拉大每年至少会获得3000万令吉发展开销，10年就有3亿令吉拨款了。