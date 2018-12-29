胡栋强：已执政未兑诺‧“火箭无法废双溪育路费” 民政党署理主席胡栋强指出，虽然民政党对希盟政府冻结2019年全国高速大道过路费涨价宣布表示欢迎，但是，对于希盟无法兑现10年前的大选承诺，民政党表示遗憾和失望。

（吉隆坡29日讯）民政党署理主席胡栋强指出，虽然民政党对希盟政府冻结2019年全国高速大道过路费涨价宣布表示欢迎，但是，对于希盟无法兑现10年前的大选承诺，民政党表示遗憾和失望。

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他在文告中说，10多年前，也就是2008年的大选期间，行动党领袖承诺，一旦执政将会废除槟城北海双溪育的大道收费，308执政后。他们宣称因为行动党还没有执政布城，所以无法兑现承诺，可是，如今，行动党已经是布城执政党的一分子，为甚么还无法兑现承诺？

“人民非常失望为甚么到今天为止，行动党已经执政布城超过7个月，还无法兑现10多年前的大选承诺，人民要问，行动党是不是在欺骗人民的选票？到底要拖到何年何月他们才愿意实现大选承诺？”

他说，行动党欺骗人民的例子不止一单，执政槟城的10年期间（2008年3月9日-2018年5月9日）一直宣称他们无法落实地方选举，是因为布城是由国阵执政，而选举委员会听命于布城中央政府，但是，509后，行动党和其他希盟成员党已经是布城的主人，却宣称因为不要分裂种族关系所以不要举行地方选举。

“我要质问行动党，这不是欺骗人民，又是甚么？竟然把大选承诺当作儿戏？”