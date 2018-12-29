【暖势力】不再挨饿恐惧‧也可拥有梦想‧WaWtoto庇护战乱孩童 他说，当地人饱受战乱祸害，无辜小孩被抛弃、或被俘虏成童军，特别是北部如拉密纳德拉（Laminadera）地区的妇女被当成军人的生育工具，孩子出生后就训练成童兵。

当主讲人埃德温（左二）发起问题：“你们的梦想是什么？”，他们踊跃冲上台回答问题。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧首邦市29日讯）“我拥有梦想了，再也不用担忧被抓去做儿童军或被遗弃，亦不必忍受挨饿为下一餐烦恼。”

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担忧被掳当童兵

大马华裔生育率偏低，平均每个妇女不会生超过3个孩子，因此孩子都是父母的掌上明珠，从小娇宠惯养。

然而地球的另一边，位于东非内陆区的乌干达，有200万儿童命如蝼蚁般被无情贱踏，饱受战火摧残，甚至面临贫困、爱滋病的生命危机。随时命不久矣的孩子又如何谈长大成人的远大抱负和梦想呢？

来自乌干达的青少年活石（26岁）接受本报记者专访时透露，在基本生活需求都没法满足的情况下，拥有梦想对当地小孩而言就是一个奢侈品。

他说，当地人饱受战乱祸害，无辜小孩被抛弃、或被俘虏成童军，特别是北部如拉密纳德拉（Laminadera）地区的妇女被当成军人的生育工具，孩子出生后就训练成童兵。

“加上强奸性侵发生率尤为多，造成爱滋病疫情蔓延，被排斥的他们最后沦为孤儿寡母，贫苦无依每日忍受挨饿过著被恐惧支配的生活。”

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他回忆11岁以前的生活时道，“自父亲离世后，留下母亲和孩子11人，当时的生活可说苦不堪言，每日三餐不得温饱，直到后来随母和其他两位兄弟加入Watoto儿童村才有了一个不一样的人生。”

Watoto小规模社区

Watoto儿童村是一个容纳100至200间房屋的小规模的社区，建筑设计概念来源于非洲部落传统的聚居模式。（图源于Watoto官方网站）

Watoto亚洲分会总干事郑跃培受访时指出，儿童村有别于传统福利院，是一个可容纳100至200间房屋的小规模社区，建筑设计概念源于非洲部落传统的聚居模式。

他说，该组织迄今兴建三座儿童村，分别坐落于乌干达北部和南部，地名为比拉（Bbira）、苏比（Suubi）和拉密纳德拉，目前已收留超过3000名流离失所的弱势妇女和孤儿。

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“每个儿童村都设有婴儿中心、幼稚园、小学、中学、运动场所及职业训练中心。至于基建方面，有诊疗所及综合用途中心作教会或社区活动。”

另外，Watoto亚洲分会新马项目负责人王德荣说，每个家庭基本由一位褓母照顾约8个两岁以上的孩童。

“至于零岁至两岁的初生婴儿则由婴儿中心抚养。平均每个孩童需要为他们寻找大约11名助养者。”

Watoto合唱团让孩童建立信心

Watoto组织日前举办Watoto儿童合唱团第95团亚洲巡回演出介绍仪式，现场来自儿童村的孩童大声畅谈未来成人后想实现的愿望和志向。

“我的梦想是成为一名医生、护士、士兵、时装设计师、巴士司机……”。如今三餐得以温饱的他们也如寻常家的小孩一样，终于可以重拾自信，向大众勇敢诉说出他们的梦想。

王德荣说，该组织的最终目的是要让这群孩童再也不用担惊受怕，摆脱被恐惧支配的生活，如生于安定生活的孩子一样对未来充满希望。

他指出，该组织所提出的儿童合唱团就是其中一个让孩童建立信心的方式，除了代表数以百万计的非洲孤儿寡妇发声，也希望团员可以藉这趟旅途接触不同国家文化。

“合唱团创于1994年，每年会挑选儿童村18名（7岁至12岁的孩童），再由10名成人的陪同下到世界各地进行巡演。”

他说，今年已是该团第95次出征演出，主题为“生命奇蹟”，其表演入场免费，演绎内容包括个人故事分享、非洲音乐歌唱及舞蹈，并补充该团每两年会更换一次主题。

“我们每年定期安排为期6个月的巡演，分别到7个国家，坐落于亚洲、欧洲、南美洲和澳州；在亚洲方面，此前我们已到日本、香港进行演出，现今在大马站，下一站则是新加坡。”

他说，该团将在西马的巴生河流域、槟城和太平进行演出；东马的行程有古晋、诗巫、民都鲁、美里等地。

活石如今已成功从儿童村毕业，成为一名教会领导，盼将所知所学回馈于社会。

活石：参与巡演回馈孩童

活石作为成人队伍的其中一员表示十分荣幸可以参与这次巡演。他说，希望能将在儿童村所知所学回馈孩童们，为今次的巡演贡献一份力。

“我在儿童村生活了14年，在去年获金融会计荣誉学位后，便离开儿童村成为当地一名教会领导，并以义工的形式协助Watoto儿童合唱团到世界巡回演出。”

他表示，极为感恩该组织和助养人多年来的栽培，并透露本身也有不少助养人来自大马。

“在儿童村中我找到自己在世上存在的价值，没有他们就不会有现在的自己，是他们让我看到明亮的未来与希望。”

助养人伍家和：每6个月收到助养孩童信件

伍家和（左）与其家人高兴地向记者展示助养儿童山姆（9岁）的照片，并透露助养3年来每收到他所写或所绘信件都会为之感动。

在场一名助养者伍家和受访时说，每6个月都会收到来自助养孩童的信件，并期盼他们得到良好的教育机会后成为当地领袖，能用他们的知识贡献社会。

“自从3年前我看过他们的表演后，被他们所呈现的故事感动，因此决定加入助养计划。他们亲手写信或手绘作品都非常触动我的心。希望他们能抓紧宝贵的机会，发展潜能，成为出色的领袖，带领自己的社群和国家走出贫穷。”

欲知更多详情，可浏览http:/ /www.watoto.asia/en/the-choir/see-thechoir/，http://www.watoto.asia，或脸书（WatotoAsia-Malaysia / Singapore），有兴趣邀请该合唱团演出或了解该合唱团者也可联络王德荣（+601127272379）或电邮[email protected]。

Watoto是甚么？

乌干达人民在国家贪污腐败下，加上爱滋病疫情泛滥，不少维护人道主义精神的公益组织应运而生，而Wa t o to就是其中一个在1983年由Gary Skinner和Marilyn Skinner伉俪在当地建立的教会组织。

Watoto儿童合唱团在西马演出的时间表：

12月28日 –下午5时30分@双威广场（Sunway Pyramid Mall）

12月29日-下午3时及晚上7时30分@巴生士古来丰收教会（Harvest Christia Assembly Klang）

12月30日-下午6时30分@ St Thomas Mar Thoma Church

1月5日-下午3时及晚上7时30分@首邦市High Praise Ministries

1月6日-上午10时30分@首邦市High Praise Ministries

1月8日-上午8时及中午12时@槟城卫理国际学校（Wesley Methodist School International Penang ）

1月8日-上午10时@槟州格尼卫理幼稚园（Trinity Methodist Kindergarten Penang）

1月8日-晚上7时30分@槟州格尼卫理公会（Penang Trinity Methodist）

1月9日-晚上7时30分@槟州大会堂（Dewan Sri Pinang）

1月10日-晚上7时30分@太平圣路易斯天主教堂（St Louis Church, Taiping）

1月11日-晚上7时30分@吉隆坡全备福音堂（FGA KL）

1月12日-下午3时及晚上7时30分@ 巴生High Pointe LIFE

1月13日-上午10时@ 巴生High Pointe LIFE