教长：下月14日公布‧9方案减教师文书工作 教育部长马智礼说，教育部将在1月14日公布9项减轻教师文书工作的介入方案（Intervensi）。

卡马鲁扎曼（右）和陈发福（左）将重达7公斤有关教师工作负担的备忘录交给马智礼。（图：星洲日报）

（吉隆坡29日讯）教育部长马智礼说，教育部将在1月14日公布9项减轻教师文书工作的介入方案（Intervensi）。

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他今日出席“全国教师专业职工会（教专）特别见面会”时说，该部将把这9项介入方案细分为5个倡议，但是目前还不能宣布。

他说，该部自7月起针对减轻教师负担的课题，已与教专展开16次讨论，部门内部也分别在10月15日、22日、26日、11月19日、12月15日及17日召开6次会议。

“教育部在这些会议中鉴定了10个构成教师负担的因素，分别是多样的计划、文件与证据的准备、多样与重叠的应用系统、评鉴与考试、行政工作、工作指示、教学、拨款短缺、政策与规则、学校结构和职位填补的问题。”

他说，该部根据这些问题，规划出将在2019年全年度执行的短期策略、将在2019年6月开始执行的中期策略，以及将在2020至2021年执行的长期策略。

“我们会在1月中旬宣布9项介入方案让教育部、州教育局、县教育局和学校执行。”

落实“由下至上”做法

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他说，教育部落实“由下至上”的做法，以在作出任何改变政策的决定之前，听取基层与利益相关者的意见。

“由下至上对教育部来说是一项新的办事方式，这需要部门上下，包括州教育局和县教育局的官员改变思维与工作文化，因此教师在此过渡期内，应该更有耐心，因为改变需要时间才能实现。”

他说，全球教师都需要做文书工作，而事实上，文书工作不止是出现在教师领域，很多其他的行业都有，就连在世界上最好的教育体系里的教师，也需要做文书工作。

“教育部承诺确保所有教师的行政工作，都是以提升教学品质为目的，这包括解决所有重叠以及与教学无关的工作，以让教师专注教学。”

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盼与教专保持良好关系

他也希望教育部与教专持续保持良好关系，以便未来在更多事情上共同努力。

询及教育部在1月14日，即各校开学的两个星期后才宣部新措施，会否导致教师无所适从时，马智礼说：”这应该由教师回答“，巧妙地将此问题抛给教专主席卡马鲁扎曼。

卡马鲁扎曼说：“我们已准备好，一直以来没甚么（改善措施），我们不反对（文书工作），但是这减少了教师教书和与学生相处的时间。我们已经准备好（面对改变），我们的哲学是‘教师教书，学生学习’。”

出席者包括教专秘书长陈发福。