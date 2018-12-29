吴启熊：评估学习成果‧“UPSR应保留” 世界吴氏宗亲会总会兼马来西亚吴氏宗亲总会总会长拿督吴启熊认为，小六评估考试（UPSR）应该保留，因为废除后无法客观评估学生的学习成果，家长想对孩子加强督促也无从凭借。

（霹雳‧怡保29日讯）世界吴氏宗亲会总会兼马来西亚吴氏宗亲总会总会长拿督吴启熊认为，小六评估考试（UPSR）应该保留，因为废除后无法客观评估学生的学习成果，家长想对孩子加强督促也无从凭借。

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他昨晚在霹雳怡保吴氏宗亲会成立10周年、青年团及妇女组8周年纪念晚宴上致辞时表示，他认为小学6年的最后一个阶段应有一项统一考试评估学生学习程度，以便升上中学后作出更适当的安排。

“UPSR鉴定学生可以被评选进入一些特别的学校与否，如果废除，评选工作该如何进行？废除可能让学生失去学习的动力，学生反而退步，所以应保留，让学生学会面对考试压力，继而成长成才。”

他强调，教育政策不应是教育部长一句话宣布，隔年就开始仓促实行，教育政策朝令夕改会带来不好的影响，使校方花时间适应，浪费了原先可专注在教学上的时间。

盼宗亲支持建会所

另外，他承诺，在他第二届总会长任期将与各属会配合筹备会所；该会将物色一个适当的地方，盼在筹募建会所基金时，可以得到全国属会及吴氏宗亲的支持。

他表示，马来西亚吴氏宗亲总会在1996年成立，当初只有约6个属会，今日已有28个，因为姓吴的都是一家人，要把所有姓吴的精英聚拢在一起。

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“有人问这么多属会会否难控制，这是不对的，更多姓吴的人有心成立吴氏宗亲会，我们无任欢迎，组织才会人强马壮；中国的吴氏宗祠大大小小有200多个，比起他们，我们是小巫见大巫。”

他鼓励各属会广招会员，只要是口天吴，不论是Goh、Ng或其他都欢迎，也欢迎更多属会加入总会。