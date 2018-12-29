旺法祖汀呛阿兹敏‧“谁分裂公正党？” “他（阿兹敏）要求党主席重新检讨有关要职的委任，其借口是当中有一些搞分裂的领袖也受委，而认为不公平。他所指的搞分裂者，究竟是谁？”

彭亨州公正党宣传主任旺法祖汀。（图：星洲日报）

（彭亨‧关丹29日讯）彭亨州公正党宣传主任旺法祖汀今日呛声公正党署理主席拿督斯里阿兹敏阿里，到底对方所指的“公正党的分裂者”究竟是谁？

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他是针对阿兹敏今日通过媒体发表质疑党主席拿督斯里安华委任副主席等党内要职之言论，作出回应。

“他（阿兹敏）要求党主席重新检讨有关要职的委任，其借口是当中有一些搞分裂的领袖也受委，而认为不公平。他所指的搞分裂者，究竟是谁？”

无根据指摘将分裂党

旺法祖汀说，在刚刚结束的党选活动，只有刚受委为党副主席的拉菲兹，以及受委为总秘书的拿督斯里赛夫丁曾经挑战过阿兹敏，因此是否被他视为分裂者？或者阿兹敏把安华所委任的所有党领袖，都视为分裂党的祸根？

他认为，阿兹敏无论作为党署理主席抑或经济事务部长，都不应该发表上述毫无根据的指摘。更不能把本身在党选中的对手都视为分裂者，因此这不难让人认为，阿兹敏也是分裂者之一，如果这真的出现分裂的局面。

“事实上，在党选后，就不应该再出现有如阿兹敏所说的分裂。拉菲兹也接受了败选，即使他相信如果电子投票系统没有被操纵，他可以取得大胜。

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拉菲兹接受败选避纷争

“如果砂拉越公正党芦楼区部上千名党员被准许投票，拉菲兹倒可轻易取胜。但是，在安华劝戒下，为了避免纷争，拉菲兹冷静地接受了结果。拉菲兹的行为就是为了避免党的分裂。因此任何人指摘拉菲兹是分裂者且没资格受委为副主席，都是不可理喻的。”

旺法祖汀认为，三个党副主席职的委任都在党主席的权限，这包括公正党中央理事会（MPP）的委任。总秘书的委任也是党主席的权限，因为他必须是在执行党务方面受党主席所信任的人。

“阿兹敏明知道这项规则，他不应该提出这个质疑，就如在他担过去任雪州公正党主席及雪州大臣期间，没有人对他的决策提出质疑一样。”

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他指出，在拿督斯里旺阿兹莎担任公正党主席期间所作出的决策，甚至是党政治局的决策，阿兹敏都无法遵守。就是因为阿兹敏不遵守纪律，才导致其他党员感到混淆。

难道这样的态度不会分裂党吗？