阿兹莎：解决国人心理问题‧明年培训1万辅导员 副首相拿督斯里旺阿兹莎说，政府为了解决国人日渐严重的心理问题，计划明年培训1万名非专业性的辅导员（Lay Kaunselor）。

旺阿兹莎（中）捐献书包、鞋子和文具予家庭收入低于3000令吉的孩子，右二为安邦再也市议会主席拿督阿都哈密，左二为公正党班登区部妇女组主席诺艾达阿玛仅。（图：法新社）

（雪兰莪‧八打灵再也29日讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎说，政府为了解决国人日渐严重的心理问题，计划明年培训1万名非专业性的辅导员（Lay Kaunselor）。

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也是妇女及家庭发展部长的她今日出席甘榜班登达南妇女重返学校嘉年华时对马新社说，截至2018年，该部目前已培训5500名辅导员。

她表示，有兴趣成为辅导员者，只需接受为期3天的培训课程，即可获得相关文凭资格。

“明年我们将进一步加强计划，希望更多人受训成为心理辅导员。”

她也说，截至今年11月，在妇女发展部（JPW）旨在保障妇女权益下，共有2万6601名妇女从反妇女暴力运动（WAJA）、抵制对妇女暴力行为运动和消除对妇女暴力行为圆桌会议（EVAW）获益。

此外，该部也会通过社区企业（CBE），改善家庭主妇和单亲妈妈的社会经济地位。