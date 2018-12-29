古拉：火箭今金马仑造势‧10天内宣布候选人 他表示，行动党竞选团队包括他将于明日和依斯干达公主城国会议员林吉祥一同到金马仑展开造势活动。

古拉（左）派发月历，小贩竖起拇指赞好。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保29日讯）行动党副主席古拉披露，行动党或在10天内宣布上阵金马仑国会议席补选的候选人。

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他表示，行动党竞选团队包括他将于明日和依斯干达公主城国会议员林吉祥一同到金马仑展开造势活动。

他也暗示准候选人可能会出现在明日的活动中。

也是人力资源部长兼怡保西区国会议员的他今日到甘邦斗华新村巴刹派发月历后在新闻发布会上说，他们将会到金马仑冷力，拜访当地的原住民，希望可取得选民支持，一举夺下金马仑议席。

他指出，人力资源部已在全国举办15场市民大会，让人民可与他和各政府机构的领导层会面并反映诉求。

他认为，巴刹是最容易接触草根子民和收集民意的地方，在他的选区内共有5座巴刹，尽管他如今政事繁忙比以往少回选区，但他还是会尽量抽时间走访巴刹，而今日市民向他反映的多数是地方上的民生问题。

他透露，今年他所派出的月历用途性高，其上列明了他、其政治秘书、选区州议员和各相关政府机构的联系号码，方便选民寻求协助。

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古拉表示，他将会在一至两星期内与宣布裸辞的努鲁依莎商讨，希望也是政府技职教育与培训委员会（TVET）主席的她能考虑继续留任。