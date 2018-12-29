慕加希：执政7个月挑战重重‧“希盟若做不好可被换掉” 首相署（宗教事务）部长拿督斯里慕加希说，大马人民通过手中选票，在509大选中替换执政多年的国阵政府，将来希盟政府若做不好，人民照样可通过选票换掉希盟政府。

（霹雳‧吉辇29日讯）首相署（宗教事务）部长拿督斯里慕加希说，大马人民通过手中选票，在509大选中替换执政多年的国阵政府，将来希盟政府若做不好，人民照样可通过选票换掉希盟政府。

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“人民要改变，给予希盟政府执政机会，希盟政府也将兑现大选宣言，全力打造‘新大马’。”

他说，希盟新政府上台执政7个月，所面对的挑战重重，尤其国家财政紧缩，政府在虽不能马上兑现大选所有宣言，但对于B40的大多数家庭，政府还是重视及给各方面援助。

慕加希昨晚出席国会议员服务中心在巴里文打吉辇中学大礼堂主办领袖与乡委会、非政府组织等聚餐会上，这么说。

慕加希提及国内尚有种族主义者还在煽动种族情绪及言论，他说，政府在这方面毫不妥协，以维护新大马的种族和谐生活。

他对消拯员阿迪在执行任务中不幸丧命的事故感到难过，他重申，擅闯庙宇搞破坏及带头引发骚乱者，必须受到严惩。

慕加希也谈及在部门管辖的朝圣基金局面对管理不当、资金被滥用的情况，他指不得揭发有关事件，同时撤换了主席与首席执行员，以期在短时间内调整基金局的财务缺口，以维护会员们利益。

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出席者有霹雳行政议员哈斯鲁、阿都尤努斯。慕加希也移交拨款各5000令吉给选区内5个志愿消防队，计巴里文打、角头、峇眼甸、古楼、古楼港脚，吉辇中学也获1万令吉。

大会也拨出奖励金与奖状给在大马运动会中有杰出表现的运动员。