敦马：需马来政党捍卫权益‧土团成巫裔新避风港 “他们（马来人）希望有人保护他们，而且相信只有马来人才能保护他们，所以他们需要这个政党。若土团党不能满足他们，希盟将不会获得他们的支持，然后我们将一直失败。”

（图：星洲日报）

（布城29日讯）首相兼土著团结党主席敦马哈迪说，我国的马来人相信，他们仍需要一个马来政党来捍卫他们和自身的权益，而土团党可以继巫统后，成为马来人新的“避风港”。

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“他们（马来人）希望有人保护他们，而且相信只有马来人才能保护他们，所以他们需要这个政党。若土团党不能满足他们，希盟将不会获得他们的支持，然后我们将一直失败。”

若没土团纳吉会赢大选

马哈迪在办公室接受媒体联访时说，如果他和几名前巫统领袖没有成立土团党，也没有强调土团党是马来政党，他相当确信，国阵和前首相拿督斯里纳吉会赢得第14届大选。

“是的，就像第13届大选，虽然多数票会投给反对党，但根据选区结构，国阵仍会赢得选举并组成政府……但他们会形成一个无能和扭曲的政府，一个盗贼统治者。”

询及土团党是否能达到巫统掌握马来选票的实力，马哈迪说，马来人一直都想要一个强大的政党，巫统败选后已呈弱势，很多国会议员和领袖都已离开或打算退党。

“土团党是马来政党，其他希盟成员党全是多元种族政党。他们（马来人）要加入土团党，如果他们不加入，他们可以去哪里？他们不能再跟巫统一起……巫统已经完了。”

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他指出，马来人认为如果族群弱小，他们在这个国家将无法获得平等对待，为此感到害怕和受到威胁。

“他们（喜欢马来政党的马来人）在寻找一个政党，但他们不会加入公正党和诚信党，因为他们不能接受一个多元种族政党。当然他们也不会加入行动党，所以他们的选择是甚么？”

巫裔土著皆可加入土团

随着政党人数攀升，越来越多前巫统领导人准备加入土团党，马哈迪强调，土团党是马来人和土著政党，任何马来人或土著都可以成为党员。

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“但这是有条件的，他们必须是赞同土团党理念的人，即成为一个没有腐败和为国为民的政党。这是我们的宗旨，我们可以接受任何一名坚持这些原则的人。

“如果你需要一个马来政党，那只有一个土团党，如果土团党不好，我们就把它变好……加入并做好。”

他坦言，土团党在第14届大选表现不佳，在被撤销社团注册下只能赢13个国会议席。

蓝眼旗帜下竞选战绩不佳

“我们不得不在公正党的旗帜下竞选，因而失去了很多席位。比如在吉打，我们应该能赢得很多席位，但事与愿违，只有我和慕克力（马哈迪儿子）赢得国席。

“但现在我们已经是个注册政党，我们可以展示我们的旗帜和标志，而希盟如今也有自己的标志，不再像第14届大选般由于无法获得注册，只能使用公正党的旗帜和标志。”

内阁新人犯错助纠正

对于土团党党员在内阁的表现，马哈迪说，虽然该党只获得13个席位，但在内阁中它仍具备与其他希盟成员党一般的实力。

“我们有6个内阁成员，他们是新人，很多人都前来寻求我的建议。有时他们会热烈地说出对自身或政党不好的地方，但你不能期待新人上任后第一天就成为专家。

他不讳言：“他们当中有些人犯错，但我们会做出纠正。”

他也说，年轻人在该党占有一席之地，并相信他们会有一天从当今领导人手中接棒。

“大马历史上从未有人在25岁时成为部长，这是我们所珍惜的；女性也一样，我们有4名女性部长，这是从未有过的事。”

土团党昨日召开为期3天的代表大会，预料将有来自全国135个区部的3000名代表参与。

党选“一人一票”困难

马哈迪指出，党内结构尚未完全组织，因此出席本次大会的都是现任和临时受委的领袖。

“我们会修改党章，让政党能够设立区部和支区，让党员选出区部的领导人。”

他说，有人建议每名党员都能通过“一人一票”选出领导人，但有关制度却会衍生各种问题。

“因此，我们会开放一个更加适合政党的党章，这个‘一人一票’制度有点难（实行）。”

华人没获扶持也成功

马来人需改变态度

马哈迪说，华人在没有获得政府协助下依然成功，若马来人本身不改变他们的态度和价值观，政府扶持马来人的政策将不会取得成果。

他指出，政府已落实许多扶持政策，给予马来人机会和支援，但他们却同样失败。

“这是因为你没有改变自身的态度，我不喜欢这样讲自己的种族，但我还是必须告诉他们：你是错的。”

勿依赖政府或“拐杖”太久

马哈迪说，政府已意识到单凭扶持措施，马来人无法取得成功，因此希望马来人不要依赖政府或“拐杖”太久，改变态度才是需要关注的事情。

“我一直在研究人类的行为，发现决定成败的是他们的文化和价值观，错误的价值观不会给他们带来成功。华人没有任何协助，也是照样成功。”

他坦言，马来人需要改变一直以来秉持的观念，尤其是不会成功的价值观。

“不工作就没收入，不努力就不会进步。当我说马来人懒惰，人民就会生我的气，但这就是事实。

“如果我们不工作，别人就会准备工作，到最后外国人将占领我们的国家。如今，我国已有700万名外籍劳工。”

马哈迪指出，对马来人最好的莫过于伊斯兰价值观，但还是有很多人没有奉行这类良好的价值观。

“比如说，你不可以分裂穆斯林，但有些人却因为政治而分裂伊斯兰，说这些穆斯林不是穆斯林，只有他们是穆斯林等。我们已经分裂了，这在伊斯兰教义是不被允许的。

“所有穆斯林都是兄弟姐妹，但有些人却不把彼此当作家人，甚至说来自不同政党的人不能结婚，这样的事根本不是穆斯林所为。

我可以肯定，如果秉持伊斯兰价值观，他们将会成功。”

马来人需学习数理

马哈迪说，马来人不仅需要认识他们的宗教，同时也要学习其它事物，如数学、科学、地理和历史，并强调数理应该以英文教学。

“我已经跟那些拟定国家教育政策的人谈过了，现在国民学校已经变成了宗教学校，一天4个小时都在教关于伊斯兰的课，华人和印度人不会想要去那里上学。你要马来人只知道伊斯兰，而不需要知道其他事情？”

希盟执政7个月打贪见成效

马哈迪相信，希盟在执政的7个月中致力打击贪污和滥权，行动已开始展露成效，言论自由方面也获得改善。

因此，他希望人民能够让政府和资历尚浅的内阁成员有机会改善表现。

“现在我们已经很少听到有人抱怨或投报贪污，人民感到欣慰。

我们给到人民信心，他们可以经商、行动、自由交友和发言，这是成功的地方。”

5成员党组政府非易事

马哈迪接受《马新社》等媒体联访时指出，希盟5个成员党能够合作组成新政府，不是一件容易的事情。

“我们不是一开始就结盟，我只是个被接受为首相的‘外人’，但我们取得了许多成就，别人不能否定我们是个有效的政府。”

他说，虽然政府和国家面对财务问题，但政府依然能良好运作，甚至给予外国人信心。

“外国人看重我们的成就，但大马人本身可能只觉得，尽快在6至7个月内做好是没问题的；但我们欠下1兆令吉国债，怎会没问题？

“如果你的薪水只有4000令吉，但欠债5万令吉，这样也没问题吗？肯定有问题，以前我们不曾欠下如此巨债。”

马哈迪指出，东姑阿都拉曼、敦拉萨、敦胡先翁和本身担任首相期间，虽然同样有国债，但却有能力偿还这笔贷款，如今国债却达到无法偿还的地步。

政府税收多用于还债

马哈迪说，基于这个问题，政府的税收大多用于还债，以致剩下用于发展和援助人民的资金并不多。

“我们相信可以减少债务，同时帮助贫穷人士，不会为了获得支持而给所有人。”

他说，虽然政府缺乏资金，但却可以推出比去年更庞大的2019年财政预算案。

“我们做了很多事情，但不能一一告诉人民，因为一旦说了，市场可能会有负面反应。我们需要避免这些负面影响，照顾外来直接投资和本地投资。”