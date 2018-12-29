穆斯林居民联署 反对商场公开卖酒 “我们不认为在这个穆斯林居民为多数的地方，需要有卖酒的商场存在，他们必须停止公开卖酒。”

图：阳光日报

（雪兰莪·乌鲁雪兰莪29日讯）乌雪武吉圣陶沙清真寺委员会向当地穆斯林居民发起联署，反对附近的两家商场公开卖酒。

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该清真寺的祈祷司莫哈末阿扎慕丁表示，有关商场坐落在一个98%居民皆为穆斯林的社区。

他认为，商场的持有人应该对社区结构有敏锐度，伊斯兰是禁止喝酒的，那么就不该在此处卖酒。

“我们的联署进行了一年，刚刚成功集获800位民众的支持，然而我们当初的目标是要超过3000个签署。”

“武吉圣陶沙周围有2万多户的居民，我们会努力进行联署活动，好让这项抗议尽快完成。”

“我们不认为在这个穆斯林居民为多数的地方，需要有卖酒的商场存在，他们必须停止公开卖酒。”

莫哈末阿扎慕丁又表示，他们有接获居民的相关投诉，因为居民担心这会给青少年带来负面影响。

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他认为酒精是一切恶习的根源，这会导致犯罪甚至危害他人安全。

“委员会也在青少年闲逛的废弃建筑发现酒类饮料的铁铝罐。”

“我们不确定是谁喝的，但我们担心有穆斯林受影响，”他说。

