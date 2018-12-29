大马油站业者公会促检讨新油价政策．“预估明年100家油站倒闭” 大马油站业者公会主席拿督凯鲁安努亚指出，全国油站会确保汽油和柴油供应充足，但由衷希望政府重新检讨每周宣布新油价政策，否则油站可能挨不过寒冬，预估明年将会有100家油站关门大吉，一些油站被迫缩短营业时间！

（图：星洲日报）

（雪兰莪．沙亚南29日讯）大马油站业者公会主席拿督凯鲁安努亚指出，全国油站会确保汽油和柴油供应充足，但由衷希望政府重新检讨每周宣布新油价政策，否则油站可能挨不过寒冬，预估明年将会有100家油站关门大吉，一些油站被迫缩短营业时间！

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他说，该会并没有威胁政府或罢卖抗议，相反会确保汽油供应充足。

不过，他强调，政府冒然恢复推动每周宣布新油价政策，对于业者相当不公平，尤其该会推算下周油价将会降价30仙，全国业者可能面对的亏损高达6200万令吉。

“在2014年实施每周宣布油价政策时，当时全国油站就已面对4200万令吉亏损，而且倒闭的油站逐年增长。”

凯鲁安努亚今午与300名油站业者交流后召开新闻发布会表示，2017年倒闭的油站约50家，今年预估攀升至70家，明年可能因油价新政策后倒闭的油站进一步增加至100家。

他说，政府若持续推动每周宣布油价机制，全国油站可能为了减缓亏损窘境，缩短营业时间，一些24小时油站减至18小时，即凌晨12时到清晨6时停止营业。