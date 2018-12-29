张泰卿：制造就业机会．明年落实工商友善政策 （诗巫29日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿指出，明年起，诗巫市议会重新调整政策，落实工商业友善新政策，协助制造更多就业机会，进而促进诗巫发展。

（诗巫29日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿指出，明年起，诗巫市议会重新调整政策，落实工商业友善新政策，协助制造更多就业机会，进而促进诗巫发展。

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他说，成为现代化及繁华城市是诗巫的展望，诗巫市议会为2019年设下“我们共同打造更美好的诗巫”主题。虽然资源有限，但是人们对市议会的期望越来越高，有鉴于此，诗巫市议会将检讨议会使命与愿景，并将现有的一些政策调整成工商业友善政策。

张泰卿透露，2018年诗巫市议会在商业方面获得的门牌税收益为2120万令吉，占总门牌税54.88％；工业方面为510万令吉，占13.28％，而住宅为1230万令吉，占26.04％。

■工商业门牌税占68％

张泰卿说，商业与工业门牌税收入共2630万令吉，占2018年总门牌税的68.16％。因此诗巫市议会重新调整政策，落实工商业友善新政策。

他透露，诗巫市议会“SMC Cares”应用程序今晚推介，议会希望通过此应用程序更有效的处理公众投诉，更有效服务人民。

“诗巫市议会目前正经历一些很大的人事调动，我希望新职员能尽快适应新环境，所有职员都能继续携手合作，为议会做到最好。”

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张泰卿指出，诗巫市议会必须持续保持革新及创意，并在骤变及充满竞争的环境中随时准备冒一切的风险。

“我们要运用智慧与创意，更重要的是提高效率，以面对新的挑战及捕捉新的机会。当事情很简单时，我们并不会成长，当面对挑战时，我们才会成长。 ”

■2018丰收年

张泰卿昨晚在诗巫市议会2018年感恩晚宴上指出，2018年对诗巫市议会而言是具有重大意义的一年，这一年，议会成功举办各类大大小小的活动，而获得本地及世界各国参与者热烈反应。各类活动也为诗巫吸引了许多访客。

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“对于本地及外国访客的正面反馈，我感到欣慰，这不只是鼓舞了市议会，也对促进诗巫、砂拉越旅游业有极大的帮助。”

张泰卿说，众所周知，诗巫的土地属于泥炭地，很多地方都出现土地下陷的问题，而市议会在进行维修与保养工作方面受到许多的限制，也须承担更高的费用。

他续称，虽然议会无法满足所有人的要求，但欣慰的是所有的市议员及职员都能善用有限资源，竭尽所能的提供服务。

“在庆祝硕果累累，丰收一年的当儿，我们当然也不能感到自满。我们应该检视过去，针对弱点进行改善，提升服务水平。”

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