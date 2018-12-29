“每年医费70亿远超烟税”‧李文材：禁烟势在必行 针对有人指禁烟将导致政府税收减少，卫生部副部长李文材指出，实际上，政府每年在医疗香烟引起的疾病上花费超过70亿令吉，远远超过香烟所得税收，因此以长远计，为了国家经济和人民健康，禁烟是势在必行。

李文材（左三）赠送纪念品给荣任中国广东省茂名市第七届海外联谊会理事的吴宗华（右三）。左一起是吴宗富、吴启熊，右一起是吴昆耀及吴孟贤。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保29日讯）针对有人指禁烟将导致政府税收减少，卫生部副部长李文材指出，实际上，政府每年在医疗香烟引起的疾病上花费超过70亿令吉，远远超过香烟所得税收，因此以长远计，为了国家经济和人民健康，禁烟是势在必行。

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他昨晚出席霹雳怡保吴氏宗亲会成立10周年、青年团及妇女组8周年纪念晚宴上致词时表示，吸烟危害健康，尤其是有心脏病、肺病者更为严重，甚至可带来癌症，怀孕妇女若受二手烟影响，生出来的孩子不只体重，智力也会受到影响。

他坦言，其实在过去10多年来，马来西亚已落实禁烟区，许多地方包括冷气餐馆、政府部门、公共场所、公共交通等都已被列为禁烟区，此次只是扩大至非冷气餐馆，却闹得沸沸扬扬，甚至到今天还衍生出禁烟告示牌中烟头应向左还是向右的问题（根据卫生部，烟头应向左），也让他有点意外。

他强调，政府不是要否定吸烟者的权利，而是要保护非吸烟者有一个没有烟味环境的权利；吸烟者可照样吸烟，但须在不影响他人的私人或空旷地方吸烟，比方在餐馆禁烟区10呎以外的地方抽烟是他们的权利，执法官员不会干涉。

开跑首半年以教育为主

他表示，扩大禁烟区措施的重点在教育不在惩罚，因此该措施明年1月1日开跑后的6个月内，执法官员将以教育和劝告为主，以教育吸烟者习惯不要在餐馆、公众场所吸烟；除非是冥顽不灵的屡劝屡犯者，将会被开出罚单。

针对一些餐馆业者对此措施表示担心，他强调，只要有展示禁烟告示牌，同时没有提供吸烟便利，就不会受到对付。

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“教育应启发孩子潜能”

考试非最好标准

针对世界吴氏宗亲会总会兼马来西亚吴氏宗亲总会总会长拿督吴启熊提及的反对废除小六评估考试（UPSR）课题，李文材认为，教育的目的是根据每一名孩子的长处和兴趣，启发他们的潜能，在这方面，考试不一定是最好的标准，往往可能会抑制心智成长。

“教育的目的不是要证明自己的孩子比其他人的孩子聪明或厉害。当每名孩子都忙着考A或第一，就放弃了原本应该要发挥的所长。或许年纪太轻，考试不一定是适当的。”

他指出，日前他出席一场世界银行活动提及，与区域比较，大马的教育水平是落后的，在一些国际性考试上，大马甚至比不上越南，所以我们的教育其实是有问题的，必须要争取一些改变，不能照原有的方式继续下去。

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废UPSR未有定案

不过，他强调，明年起一至三年级将不会有年中及年终考试，至于废除UPSR仍未有定案，相信新政府会继续关注人民的意见。

他也说，首相敦马哈迪在内阁会议曾表示，新任部长和副部长勿害怕面对生意人，因为大马的经济要搞好，必须要亲商，友善对待生意人。

出席嘉宾包括霹雳怡保吴氏宗亲会会长吴昆耀、副会长吴宗华、工委会主席吴宗富、霹雳州行政议员陈家兴的代表吴孟贤。