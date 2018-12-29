赛沙迪：前巫统领袖要加入土团‧“须先向人民道歉” “土团党青年团将会强烈要求要加入土团党的每一名（前）巫统领袖，必须要符合严格的条件！审查他们的行为举止！申报财产！不用想会被给予甚么重要职位！最重要的是，向人民道歉！”

赛沙迪带领全场青年团代表高喊青年团的代表名字“Armada”，士气高昂。左为土团党青年团署理团长莫哈末艾扎，右为助理秘书阿末礼端。（图：星洲日报）

（吉隆坡29日讯）土著团结党青年团团长赛沙迪强调，他不会允许土团党成为巫统2.0，他强烈要求党领导层在允许前巫统领袖加入时设下严格条件，除了要求他们向人民道歉，也不要给予他们重要职位，严禁“巫统文化”渗透土团党。

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符严格条件才会收

“土团党青年团将会强烈要求要加入土团党的每一名（前）巫统领袖，必须要符合严格的条件！审查他们的行为举止！申报财产！不用想会被给予甚么重要职位！最重要的是，向人民道歉！

“如果他们跳槽是为了名和利，我们何必要接受这些前巫统的人？土团党不是名与利的政党，土团党是为了国家和民族的政党！土团党青年团要比巫统更加进步，巫统是巫统，而土团党永远都会是土团党。”

赛沙迪今早在第二届土团党青年团代表大会上发表政策演词时提出3大愿景，即不要试图成为巫统、不要试图背叛青年团及不要典当土团党的原则。

他坦言，很多人说土团党已经成为巫统2.0、巫统3.0，很多巫统的作风，很多巫统的投机分子“搬家”到土团党，声称是为了改变方向。

“土团党不是巫统，土团党一直也不会成为巫统，土团党不需要在政治行贿，不需要为了政治存活而卖国，不需要为了政治而成为伪君子，或玩弄种族课题。”

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赛沙迪说，那些在巫统掌权时期“原本可以”的做法不符合土团党的斗争。在我们接受及奉行巫统作风的那一刻，即便是默默进行的，但我们已经失败，无法成为替人民斗争、有尊严、有人性的政党。

不能为政治存活高举马来剑

赛沙迪告诫党员，无论成功入主布城与否，土团党不能也永远不可以为了政治存活而跟随巫统的作风。

“或许我们可以高举马来短剑，可以自称为伊斯兰和马来人的斗争者，散播种族及宗教政治就能增加选票，抬起其他民族的棺材只为了增加马来人的惧怕及对社会的偏见，最终就能赢得大选。”

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他说，但土团党不能为了政治存活，高举马来短剑，让马来人感到恐惧，深化他们对社会的偏见，只为了政党赢得选举的私人利益。

大会现场前排有许多空位，只有5个外交使馆代表派人出席土团党青年团大会观礼。

劝土团党勿走回巫统旧路

赛沙迪劝诫土团党千万别走回巫统的“老路”，深陷各种财务丑闻，成为盗贼治国的政府。

“我们不是盗贼政党，作为马来人及穆斯林却夺取朝圣基金局的钱，土团党不是1MDB政党，也不是朝圣基金局、木材或裙带主义政党。”

赛沙迪提醒党员，就算土团党已经成为政府，但党员需切记自己仍是上苍的仆人，国家的钱属于人民而不是自己，新政府也不会向前朝政府般奉行裙带主义，颁发巨额合约给党员。

“我们如今是执政者，我们做决定，不再是反对及反抗，我们决定国家的方向及经济政策，我们是上苍的仆人，为人民服务，而不是为了自己的填满自己的肚子，不是为了妻儿，国家的钱是属于人民的。

“我们不可以成为崇拜金钱、向金钱膜拜或成为‘钱奴’的政党，这不是我们，我们的历史充满了中庸价值观，我们站在这里给予援助，我们胜选是因为被赋予信任，而不是塞钱给选民，土团党党员对上苍真诚，而不是在金钱面前装模作样。”

青年团崛起 土团才会崛起

赛沙迪自爆，党内有人不满土团党青年团，甚至发生区部主席要将区部青年团长拉下马的事件。他警告，自己将青年团的朋友视为亲兄弟，若有人要对付他的兄弟，就通过正当程序，而不是在背后玩手段。

“请记得，委任区部青年团长的不是我，不是党领导层，不是敦（马哈迪）也不是丹斯里（慕尤丁）。若没有青年团，土团党也会‘关店’，唯有青年团崛起，土团党才会崛起！”

他说，自己除了是土团党创办人之一，他也诞生自青年团，他时常提醒领导层青年团的潜力无可限量，巫统正是因为忽略了党内的青年才会倒下。

希盟仅行动党派代表出席

尽管土团党已经成立2年多，但这是土团党青年团的第一届代表大会。不过，大会现场前排有许多空位，就连希盟成员党方面，也只有行动党有代表出席！

行动党新任社青团团长李存孝与一名社青团代表结伴出席大会，但公青团团长阿克玛、诚信党青年团团长沙尼则不见踪影，公正党与诚信党也完全没派代表出席。

不过，在昨晚的土团党青年团及妇女组大会开幕典礼，阿克玛则有到场，并与李存孝及一名诚信党青年团代表坐在一起。